După un parcurs care a surprins lumea tenisului, Sorana Cîrstea ajunge în semifinalele turneului de la Roma, unde va avea în faţă un nou test dificil împotriva uneia dintre favoritele competiţiei.

Meci decisiv pentru Sorana Cîrstea la Roma. Românca, faţă în faţă cu una dintre favorite

Sorana Cîrstea continuă parcursul spectaculos de la turneul WTA 1000 de la Roma şi este la o singură victorie distanţă de marea finală. Sportiva din România s-a calificat în semifinale după ce a trecut de letona Jelena Ostapenko, ocupanta locului 36 mondial, cu scorul 6-1, 7-6, într-un meci controlat aproape în totalitate de româncă.

Pentru Sorana Cîrstea, calificarea în penultimul act reprezintă cea mai bună performanţă a carierei la turneul de la Roma şi una dintre cele mai importante reuşite din ultimii ani. Parcursul româncei a surprins lumea tenisului, mai ales după victoria uriaşă obţinută în faţa liderului mondial Aryna Sabalenka, eliminată în turul al treilea.

În semifinale, românca va avea însă parte de un nou test extrem de dificil. Adversara sa va fi câştigătoarea duelului dintre Coco Gauff şi Mirra Andreeva, două dintre cele mai în formă jucătoare din circuitul feminin.

Americanca Coco Gauff, una dintre favoritele competiţiei, traversează un sezon solid pe zgură şi porneşte cu experienţa de partea sa în duelul pentru semifinale. De cealaltă parte, Mirra Andreeva, considerată una dintre marile revelaţii ale tenisului mondial, continuă ascensiunea impresionantă din ultimele luni şi este văzută drept una dintre cele mai periculoase adversare de pe tablou.

Sorana Cîrstea a avut un traseu dificil la Roma, dar a reuşit să elimine nume importante şi să confirme forma excelentă arătată în acest sezon. Românca a trecut de Linda Noskova în optimi şi de Jelena Ostapenko în sferturi, după ce produsese una dintre surprizele competiţiei prin eliminarea Arynei Sabalenka.

Performanţa de la Roma o apropie pe Sorana Cîrstea de revenirea în Top 20 mondial, o bornă importantă pentru jucătoarea din România, aflată într-unul dintre cele mai bune momente ale carierei.

