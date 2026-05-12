Sorana Cîrstea, victorie remarcabilă în sferturile de finală de la Roma

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, marţi, în semifinalele turneului feminin de tenis de la Roma (Italia), competiţie dotată cu premii în valoare de peste 7,2 milioane de euro.

Sorana Cîrstea, locul 27 mondial şi favorită 26 la Roma, a acces în semifinale după ce a trecut în sferturi, de o manieră impresionantă, de Jelena Ostapenko, din Letonia, ocupanta locului 36 mondial. Românca s-a impus, scor 6-1, 7-6, la capătul unui duel care a durat ceva mai mult de 90 de minute.

Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec în valoare de 289.115 euro şi 390 de puncte WTA care o pot ajuta să viseze la pătrunderea, în premieră, între cele mai bune 20 de jucătoare ale lumii, după ce în august 2013 se oprea pe locul 21 mondial, cea mai bună clasare a Soranei de până acum.

Pentru un loc în marea finală de la Roma, Sorana Cîrstea se va duela cu învingătoarea dintre Coco Gauff, din Statele Unite ale Americii, şi Mirra Andreeva, din Rusia, favorită 8.

Sorana Cîrstea a pierdut toate cele trei partide jucate, până acum, împotriva lui Coco Gauff, chiar dacă fiecare duel a avut trei seturi. A fost 6-4, 3-6, 5-7, la Australian Open, în 2020, 4-6, 6-3, 2-6, la Miami, anul acesta, şi 6-4, 5-7, 1-6, la Madrid, anul acesta.

De asemenea, Sorana Cîrstea a pierdut, tot în trei seturi, singurul meci jucat până acum împotriva rusoaicei Mirra Andreeva. A fost 6-7, 6-4, 2-6, la Linz, anul acesta.

