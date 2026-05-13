Coco Gauff, adversara Soranei Cîrstea în semifinale la Roma

Sportiva americană Coco Gauff, locul 4 mondial şi cap de serie 3, s-a calificat în semifinale la turneul WTA 1000 de la Roma, unde adversară îi va fi Sorana Cîrstea.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Coco Gauff, numărul patru mondial, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce americanca a dispus, marți, de rusoaica Mirra Andreeva, cu 4-6, 6-2, 6-4.

Cîrstea (36 ani, 27 WTA) a învins-o, marți, în sferturi, pe letona Jelena Ostapenko (36 WTA), cu 6-1, 7-6 (7/0).

Gauff a trecut în sferturi de sportiva rusă Mirra Andreeva, locul 7 mondial şi cap de serie 8, scor 4-6, 6-2, 6-4.

Articolul continuă după reclamă

Sorana Cîrstea a pierdut toate cele trei partide jucate, până acum, împotriva lui Coco Gauff, chiar dacă fiecare duel a avut trei seturi. A fost 6-4, 3-6, 5-7, la Australian Open, în 2020, 4-6, 6-3, 2-6, la Miami, anul acesta, şi 6-4, 5-7, 1-6, la Madrid, anul acesta.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰