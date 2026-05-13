Coco Gauff, adversara Soranei Cîrstea în semifinale la Roma

Sportiva americană Coco Gauff, locul 4 mondial şi cap de serie 3, s-a calificat în semifinale la turneul WTA 1000 de la Roma, unde adversară îi va fi Sorana Cîrstea.

de Redactia Observator

la 13.05.2026 , 11:38
Coco Gauff, adversara Soranei Cîrstea în semifinale la Roma Coco Gauff, adversara Soranei Cîrstea în semifinale la Roma - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe Coco Gauff, numărul patru mondial, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale de 7.228.080 de euro, după ce americanca a dispus, marți, de rusoaica Mirra Andreeva, cu 4-6, 6-2, 6-4. 

Cîrstea (36 ani, 27 WTA) a învins-o, marți, în sferturi, pe letona Jelena Ostapenko (36 WTA), cu 6-1, 7-6 (7/0).

Gauff a trecut în sferturi de sportiva rusă Mirra Andreeva, locul 7 mondial şi cap de serie 8, scor 4-6, 6-2, 6-4.

Articolul continuă după reclamă

Sorana Cîrstea a pierdut toate cele trei partide jucate, până acum, împotriva lui Coco Gauff, chiar dacă fiecare duel a avut trei seturi. A fost 6-4, 3-6, 5-7, la Australian Open, în 2020, 4-6, 6-3, 2-6, la Miami, anul acesta, şi 6-4, 5-7, 1-6, la Madrid, anul acesta.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sorana cirstea turneu tenis roma turneu roma finala roma semifinala roma
Înapoi la Homepage
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: “Au făcut sesizare”
Motivul ireal pentru care Gigi Becali nu poate finaliza construcţia bisericii de lemn: &#8220;Au făcut sesizare&#8221;
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
Eurovision 2026. În ce zi va cânta Alexandra Căpitănescu la Viena. Când are loc marea finală
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
FCSB, schimbări importante în primul 11 înaintea barajului cu FC Botoșani: „Va fi altceva!”
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Noi detalii infiorătoare în cazul elevei ucise în Bihor. Ce i-a spus fata unei colege înainte de a fi omorâtă și mărturia suspectului
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Cine este mama copilului dispărut din Sibiu. Ce spun oamenii
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă prefaceţi că folosiţi telefonul doar ca să evitaţi o conversaţie?
Observator » Sport » Coco Gauff, adversara Soranei Cîrstea în semifinale la Roma
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.