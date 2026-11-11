Starul Scoţiei, dezvăluiri despre participarea la Cupa Mondială: "Am avut nevoie de o cardioversie electrică"

Naţionala de fotbal a Scoţiei a avut un parcurs mai degrabă modest la Cupa Mondială 2026, echipa părăsind competiţia încă din faza grupelor.

Scott McTominay este una dintre vedetele naţionalei de fotbal a Scoţiei - Profimedia

Repartizată în Grupa C la turneul final transmis în direct şi în exclusivitate, în România, de Antena 1, Antena 3 CNN şi AntenaPlay, Scoţia a debutat cu o victorie în competiţie, 1-0 cu Haiti, dar apoi a pierdut pe rând cu favoritele grupei, 0-1 cu Maroc şi 0-3 cu Brazilia.

Parcursul mai degrabă modest a fost pus inclusiv pe seama unor probleme medicale avute de jucători. Unul dintre cei vizaţi a fost mijlocaşul Scott McTominay, iar acum, la circa jumătate de an de la competiţia din vară, fotbalistul a venit cu dezvăluiri tulburătoare.

McTominay, actualmente la Napoli, a recunoscut că "cu două zile înainte de meciul cu Haiti a trebuit să fiu supus unei cardioversii electrice, am avut nevoie de o cardioversie electrică. Eram în formă maximă, dar, evident, când eşti întins pe un pat de spital cu două zile înainte de primul meci de la Cupa Mondială, pe punctul de a fi anesteziat, nu e tocmai ideal".

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McTominay, cunoscut cu aritmie cardiacă, a ţinut să precizeze şi că "mă simt bine acum, mă simt mult mai bine decât înainte. Cred că a fost o intervenţie necesară. A fost o intervenţie relativ simplă, care s-a desfăşurat foarte bine".