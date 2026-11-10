CSM Bucureşti anunţă despărţirea de Bojana Popovic, după dezastrul din Liga Campionilor

Bojana Popovic a rezistat mai puţin de un an pe banca celor de la CSM Bucureşti - Profimedia

Decizia vine la doar câteva zile după ce echipa bucureşteană a suferit una dintre cele mai mari înfrângeri din istoria clubului, 25-40, în deplasare, cu Brest, în etapa a 7-a a grupelor Ligii Campionilor.

Bojana Popovic avea oricum zilele numărate, parcursul echipei nefiind unul mulţumitor cu ea la timonă, iar înfrângerea dezastruoasă din Franţa a fost doar picătura care a umplut paharul.

În speranţa că încă se vor găsi soluţii pentru a nu pune în pericol calificarea în fazele eliminatorii din Liga Campionilor, cei de la CSM Bucureşti au decis să renunţe la serviciile antrenoarei din Muntenegru şi să o instaleze drept antrenor-interimar pe Iulia Curea.

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"CSM București și Bojana Popović au decis, de comun acord, încheierea colaborării, aceasta urmând să își încheie activitatea în cadrul clubului în calitate de antrenor al echipei de handbal feminin. Clubul îi mulțumește Bojanei Popović pentru activitatea desfășurată. Decizia vine în contextul rezultatelor din ultima perioadă, care nu s-au ridicat la nivelul așteptărilor și al obiectivelor de performanță ale clubului. Iulia Curea preia funcția de antrenor principal al echipei. Legătura sa cu CSM București și activitatea din cadrul colectivului tehnic îi oferă o bună cunoaștere a lotului, a identității clubului și a așteptărilor care însoțesc această responsabilitate. Clubul oferă sprijin Iuliei Curea și colectivului tehnic pentru pregătirea echipei și îndeplinirea obiectivelor din competițiile interne și europene", a fost mesajul transmis de reprezentanţii CSM Bucureşti.