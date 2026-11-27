Inter D’Escaldes, echipa din Andorra, a învins joi seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia daneză FC Copenhaga, în etapa a patra din Conference League. FC Copenhaga va juca împotriva Universităţii Craiova la jumătatea lunii decembrie.

Echipa din Andorra face noi victime. Inter D'Escaldes a înscris în minutul 19, prin David Lopez, primul gol al meciului de pe Estadi de la FAF. În repriza secundă, danezii au avut un jucător eliminat, pe Thomas Delaney, în minutul 54, apoi gazdele au primit penalti şi oaspeţii au mai pierdut un jucător, pe Markgraf, eliminat şi el, în minutul 57.

Faysal Chouaib a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 59 şi a stabilit un scor pe care elevii lui Bo Svensson, cu doi oameni în minus, nu l-au mai putut întoarce. Inter D'Escaldes - FC Copenhaga 2-0 şi danezii rămân cu 7 puncte în clasament, pe locul 12, peste craioveni, care ocupă acum poziţia a 15-a. Pentru Inter D'Escaldes este prima victorie în grupă, unde se află pe locul 28.

Rezultate înregistrate joi seara, în etapa a patra din Conference League:

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