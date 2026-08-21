Tottenham, afacere de peste 150 de milioane de euro cu Manchester City 

Tottenham Hotspur a dezamăgit în ultimele sezoane din Premier League, astfel că oficialii clubului au pregătit o campanie uriaşă de transferuri, pentru vara acestui an, în speranţa că gruparea antrenată de italianul Roberto De Zerbi se poate apropie de locurile fruntaşe din campionatul Angliei.

Savinho şi Marmoush, de la Manchester City, ar urma să devină jucătorii lui Tottenham Hotspur - Facebook/Fabrizio Romano

Tottenham a investit, până acum, 267 de milioane de euro, pentru a-i aduce pe Sandro Tonali, de la Newcastle United, Mateus Fernandes, de la West Ham United, şi Jan Paul van Hecke, de la Brighton. De asemenea, au venit, la parametri "zero", Andrew Robertson, de la FC Liverpool, Marcos Senesi, de la Bournemouth, sau Martin Dubravka, de la Burnley.

Însă cei de la Tottenham sunt departe de a pune punct perioadei de mercato. Ultimele informaţii din Anglia arată că oficialii lui Tottenham sunt pregătiţi să profite de situaţia financiară precară în care se află Manchester City.

Concret, Tottenham pune la bătaie peste 150 de milioane de euro pentru a-şi asigura serviciile a doi dintre cei mai activi jucători ai "cetăţenilor", mijlocaşul brazilian Savinho, şapte goluri în 84 de meciuri jucate pentru Manchester City, şi atacantul egiptean Omar Marmoush, 16 goluri în 62 de meciuri jucate pentru Manchester City.

Articolul continuă după reclamă

Savinho este mai aproape de a semna un contract cu Tottenham, însă oficialii grupării din Londra sunt convinşi că, într-un final, vor reuşi să-l înregimenteze şi pe Marmoush, până la finalul perioadei de transferuri.