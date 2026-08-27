Tottenham Hotspur, o nouă lovitură pe piaţa transferurilor. A obţinut semnătura egipteanului Omar Marmoush 

După două sezoane în care s-a salvat cu greu de la retrogradarea din Premier League, Tottenham Hotspur a trecut printr-o vară fierbinte, la nivel de schimbări în ceea ce priveşte lotul de jucători.

Englezii au renunţat la mulţi dintre jucătorii care au dezamăgit în sezoanele chinuitoare, Cristian Romero, Djed Spence, Guglielmo Vicario, Yves Bissouma sau chiar Radu Drăguşin, şi a investit sume uriaşe de bani în aducerea unor fotbalişti de top.

Tottenham a cheltuit, în această vară, nu mai puţin de 354,7 milioane de euro, pentru aducerea unor fotbalişti precum Sandro Tonali, de la Newcastle United, Mateus Fernandes, de la West Ham United, Savinho, de la Manchester City, sau Jan Paul Van Hecke, de la Brighton.

Iar joi, oficialii lui Tottenham au prezentat ceea ce se vrea a fi "perla coroanei". Trupa antrenată de italianul Roberto De Zerbi, fost jucător inclusiv la CFR Cluj, a obţinut semnătura atacantului egiptean Omar Marmoush, de la Manchester City.

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Totuşi, pentru a nu încărca şi mai mult nota de plată a acestei veri şi a pune în pericol îndeplinirea regulilor de fair-play financiar, cei de la Tottenham Hotspur au anunţat că l-au adus pe Marmoush, momentan, împrumut pentru un sezon. Totuşi, londonezii ar urma să achite, în vara anului viitor, în jur de 70 de milioane de euro pentru transferul definitiv al lui Marmoush.

Omar Marmoush, 27 de ani, s-a remarcat în tricoul lui Eintracht Frankfurt, 37 de goluri în 67 de meciuri, înainte de a face pasul către Manchester City, unde a reuşit 16 goluri în 62 de meciuri.