Tyson Fury - Anthony Joshua, marele meci de box al sfârşitului de an, programat la Cardiff, pe 11 decembrie 

Englezii Tyson Fury şi Anthony Joshua, doi dintre cei mai importanţi boxeri de la categoria grea, au bătut palma pentru un meci de top care va avea loc pe 11 decembrie, la Cardiff, în Ţara Galilor.

Tyson Fury şi Anthony Joshua se înfruntă în decembrie, la Cardiff - Facebook/Anthony Joshua

Duelul se va desfăşura pe Principality Stadium, arenă cu circa 80.000 de locuri, şi va fi capul de afiş al unei gale nebune, în condiţiile în care în program ar urma să mai existe inclusiv un meci între filipinezul Manny Pacquiao şi americanul Shakur Stevenson.

Mult aşteptata confruntare dintre Tyson Fury şi Anthony Joshua a fost pusă la cale de promotorul saudit Turki Alalshikh, despre care se spune că a pus la bătaie sume uriaşe de bani pentru a convinge cele două părţi să accepte un asemenea duel.

Tyson Fury, 38 de ani, are 36 de victorii şi două înfrângeri la profesionişti. Ambele înfrângeri au venit în 2024, în faţa ucraineanului Oleksandr Usyk. De atunci, Tyson Fury a mai bifat două victorii, una împotriva rusului Arslanbek Makhmudov şi una împotriva polonezului Mariusz Wach.

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Anthony Joshua, 37 de ani, are 30 de victorii şi patru înfrângeri la profesionişti. De asemenea, şi Anthony Joshua a suferit două înfrângeri în faţa lui Oleksandr Uysk şi este neînvins din 2024, câştigând ultimele două meciuri disputate, cu americanul Jake Paul şi cu albanezul Kristian Prenga.