Echipa Universitatea Cluj a învins joi seara, în deplasare, scor 3-1, formaţia CFR Cluj, într-o restanţă din etapa a patra din Superligă.

Universitatea Cluj a făcut spectacol în Gruia. Victorie cu 3-1 în fața celor de la CFR Cluj - Facebook - Universitatea Cluj

Echipa lui Şumudică a avut prima ocazie a meciului de pe Stadionul Constantin Rădulescu, Lefter prinzând şutul lui Nalic, în minutul 9.

După trei minute Drazic a deschis scorul, din pasă decisivă lui Cordea, şi gazdele conduceau pe tabelă. Arbitrul Horia Mladenovici a fost nevoit să oprească meciul pentru patru minute, în minutul 17, după ce în teren au fost aruncate petarde şi torţe de către suporteri, iar elevii lui Bergodi au început să pună în pericol poarta lui Vâlceanu, la ocaziile semnate de Iulian Cristea, în minutul 18, şi Dan Nistor, cinci minute mai târziu.

Bergodi a efectuat trei modificări la pauză şi asta s-a văzut în jocul Şepcilor Roşii. În minutul 50 oaspeţii au solicitat un penalti pentru henţ în careu, comis de Kun, dar Mladenovici a lăsat jocul să continue. Chemat însă la VAR, el a schimbat decizia şi a dictat lovitură de pedeapsă pentru "U", iar Macalou a transformat în minutul 52. Trei minute mai târziu Oucasse Mendy a adus pe Universitatea în avantaj, înscriind cu o execuţie frumoasă, din careu. Macalou a reuşit dubla în minutul 71, din assistul lui Chipciu. şi CFR Cluj - Universitatea Cluj s-a terminat 1-3.

Articolul continuă după reclamă

Universitatea este a cincea, cu 18 puncte, în timp ce CFR Cluj e pe 8, cu 13 puncte.

CFR CLUJ: O. Vâlceanu - Braun, Gelashvili, Simao Rocha - Kun (Pantalon 74), Perianu, Omic (Ziblim 83), Camora - Cordea (Omrani 74), Drazic (S. Buş 74), Nalic (Şfaiţ 58). ANTRENOR: Marius Şumudică

U CLUJ: Lefter - Mikanovic, I. Cristea, D. Codrea, Chipciu - Pedro Pinho (Drammeh 46), Bic - Macalou (Friday Adams 88), D. Nistor (M. Ştefănescu 46), O. Mendy (Stanojev 73) - Alibek Aliev (Lukic 46). ANTRENOR: Cristiano Bergodi

Cartonaşe galbene: Cordea 42, Marius Şumudică 62 / O. Mendy 65, M. Ştefănescu 75, Drammeh 90+2, Chipciu 90+3

Arbitri: Horia Mladenovici - Cosmin Bojan, Mihăiţă Necula

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Ionuţ Coza