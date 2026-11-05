Sorana Cîrstea, o nouă victorie la ceea ce poate fi ultimul turneu al carierei

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, joi, în sferturile de finală ale turneului feminin de tenis de la Hong Kong, competiţie dotată cu premii în valoare totală de peste 283.000 de dolari.

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de tenis de la Hong Kong - Profimedia

Ocupanta locului 15 mondial şi principala favorită a turneului de la Hong Kong, Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturi după ce a trecut, fără mari probleme, de Mary Stoiana, jucătoare cu tată român, dar care reprezintă Statele Unite ale Americii.

A fost 7-5, 6-1, după un joc ce a durat o oră şi 44 de minute. Americanca a condus, 5-2, în primul set şi chiar a servit pentru a-şi adjudeca actul, dar Sorana a reuşit o revenire formidabilă, iar din acel moment disputa a curs, practic, într-o singură direcţie.

Graţie acestui succes, Sorana Cîrstea şi-a asigurat 7.025 de dolari şi 54 de puncte WTA care o ajută pe sportiva noastră să-şi consolideze locul 15 în WTA Ranking Live.

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În sferturile de finală ale turneului de la Hong Kong, care ar putea fi ultimul din cariera Soranei, dacă aceasta nu se răzgândeşte şi va evolua şi anul viitor în circuitul profesionist, sportiva noastră o va înfrunta pe rusoaica Alexandra Shubladze, 21 de ani, locul 136 mondial. Shubladze s-a calificat în sferturi după ce a revenit de la 0-1 la seturi şi s-a impus, 6-7, 6-1, 6-3, în confruntarea cu Elena Pridankina, o altă jucătoare din Rusia.

Cum era de aşteptat, Sorana Cîrstea şi Alexandra Shubladze nu s-au mai întâlnit până acum.