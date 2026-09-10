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Video Robert Lewandowski şi Rodrigo De Paul, altercaţie încinsă în MLS

Robert Lewandowski şi Rodrigo De Paul, altercaţie încinsă în MLS Robert Lewandowski şi Rodrigo De Paul, altercaţie încinsă în MLS - Captură X
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Editor M.U. | Timp citire: 2 minute
Publicat la 10.09.2026, 14:34 | Modificat la 10.09.2026, 14:34

Meciul dintre Chicago şi Inter Miami, disputat miercuri în Major League Soccer (1-1), a fost marcat de o altercaţie între Robert Lewandowski şi Rodrigo De Paul, care s-a năpustit asupra polonezului pentru a-şi apăra unul dintre coechipieri.

Etapa a 24-a a sezonului regulat al MLS a rezervat miercuri un meci de mare anvergură între Chicago, ocupanta locului patru în Conferinţa de Est, şi Inter Miami, ocupanta locului doi. Pe teren s-au aflat nume mari, cu Robert Lewandowski în echipa de start a lui Fire şi formaţia de All Stars a lui Miami, alcătuită din Lionel Messi, Luis Suarez, Casemiro şi Rodrigo De Paul.

Cele două echipe s-au despărţit la egalitate (1-1), cu un gol superb marcat de Lewandowski (min. 10) şi o egalare a lui Casemiro cu capul (min. 48), în urma unei lovituri de colţ executate de Lionel Messi.

Dar tonul s-a înăsprit spre finalul meciului. În minutul 86, Lewandowski s-a ciocnit cu fundaşul jamaican Ian Fray, pe care l-a împins uşor la pământ, înainte ca acesta să se ridice şi să-i întoarcă lovitura. Fostul star al celor de la Bayern şi Barça s-a repezit atunci spre adversarul său pentru a-i cere explicaţii. Rodrigo De Paul s-a băgat atunci în mijlocul disputei.

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Mijlocaşul dur, adesea caricaturizat drept „garda de corp” a lui Lionel Messi, l-a dat la o parte cu braţul pe atacantul advers, şoptindu-i câteva cuvinte blânde înainte de a se pregăti să apere la o lovitură de colţ. „Ce-i cu tine? Sunt doar aici”, i-ar fi spus acesta, potrivit mai multor mass-media argentiniene. Apoi, fostul jucător al echipei Atlético Madrid a vorbit despre „palmares” într-un limbaj care aminteşte de celebra remarcă a lui Lionel Messi la adresa lui Wout Weghorst în timpul Cupei Mondiale din 2022 („Que miras bobo?”, „La ce te uiţi, idiotule?” ).

„Cine eşti tu, prostule?”, l-a privit De Paul de sus. „Am câştigat două Copa América şi o Cupă Mondială. Şi tu?” Lewandowski a pus capăt acelui moment de tensiune izbucnind în râs la remarca mijlocaşului de la Inter.

Atacantul în vârstă de 38 de ani s-a alăturat MLS în această vară şi a marcat şapte goluri în 13 meciuri disputate cu noua sa echipă.

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Rodrigo De Paul s-a alăturat, la rândul său, lui Messi şi echipei Inter Miami în 2025, după ce a părăsit Atlético Madrid. El a câştigat MLS şi Leagues Cup încă din primul său sezon în Statele Unite.

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M.U.
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