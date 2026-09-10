Meciul dintre Chicago şi Inter Miami, disputat miercuri în Major League Soccer (1-1), a fost marcat de o altercaţie între Robert Lewandowski şi Rodrigo De Paul, care s-a năpustit asupra polonezului pentru a-şi apăra unul dintre coechipieri.

Etapa a 24-a a sezonului regulat al MLS a rezervat miercuri un meci de mare anvergură între Chicago, ocupanta locului patru în Conferinţa de Est, şi Inter Miami, ocupanta locului doi. Pe teren s-au aflat nume mari, cu Robert Lewandowski în echipa de start a lui Fire şi formaţia de All Stars a lui Miami, alcătuită din Lionel Messi, Luis Suarez, Casemiro şi Rodrigo De Paul.

Cele două echipe s-au despărţit la egalitate (1-1), cu un gol superb marcat de Lewandowski (min. 10) şi o egalare a lui Casemiro cu capul (min. 48), în urma unei lovituri de colţ executate de Lionel Messi.

Dar tonul s-a înăsprit spre finalul meciului. În minutul 86, Lewandowski s-a ciocnit cu fundaşul jamaican Ian Fray, pe care l-a împins uşor la pământ, înainte ca acesta să se ridice şi să-i întoarcă lovitura. Fostul star al celor de la Bayern şi Barça s-a repezit atunci spre adversarul său pentru a-i cere explicaţii. Rodrigo De Paul s-a băgat atunci în mijlocul disputei.

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Mijlocaşul dur, adesea caricaturizat drept „garda de corp” a lui Lionel Messi, l-a dat la o parte cu braţul pe atacantul advers, şoptindu-i câteva cuvinte blânde înainte de a se pregăti să apere la o lovitură de colţ. „Ce-i cu tine? Sunt doar aici”, i-ar fi spus acesta, potrivit mai multor mass-media argentiniene. Apoi, fostul jucător al echipei Atlético Madrid a vorbit despre „palmares” într-un limbaj care aminteşte de celebra remarcă a lui Lionel Messi la adresa lui Wout Weghorst în timpul Cupei Mondiale din 2022 („Que miras bobo?”, „La ce te uiţi, idiotule?” ).

„Cine eşti tu, prostule?”, l-a privit De Paul de sus. „Am câştigat două Copa América şi o Cupă Mondială. Şi tu?” Lewandowski a pus capăt acelui moment de tensiune izbucnind în râs la remarca mijlocaşului de la Inter.

Atacantul în vârstă de 38 de ani s-a alăturat MLS în această vară şi a marcat şapte goluri în 13 meciuri disputate cu noua sa echipă.

Rodrigo De Paul s-a alăturat, la rândul său, lui Messi şi echipei Inter Miami în 2025, după ce a părăsit Atlético Madrid. El a câştigat MLS şi Leagues Cup încă din primul său sezon în Statele Unite.

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