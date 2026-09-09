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US Open: Jessica Pegula, pentru a treia semifinală consecutivă! O va înfrunta pe Aryna Sabalenka

US Open: Jessica Pegula, pentru a treia semifinală consecutivă! O va înfrunta pe Aryna Sabalenka US Open: Jessica Pegula, pentru a treia semifinală consecutivă! O va înfrunta pe Aryna Sabalenka - Arhiva Observator
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Editor M.U. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 09.09.2026, 13:48 | Modificat la 09.09.2026, 13:48

Jessica Pegula s-a calificat în semifinalele US Open pentru al treilea an consecutiv, reuşind să revină după ce a pierdut primul set şi să o învingă pe Emma Navarro cu 3-6, 6-4, 6-3 într-o confruntare între două jucătoare americane, în sferturi.

Jucătoarea în vârstă de 32 de ani o va înfrunta pe Aryna Sabalenka, de două ori campioană en titre, într-o revanşă a finalei din 2024, după ce a obţinut a cincea victorie consecutivă împotriva conaţionalei sale, inclusiv o victorie la Cincinnati Open, luna trecută.

Confruntarea, supranumită de presa americană „Bătălia miliardarelor” datorită trecutului celor două jucătoare, a început cu mai mult de o oră mai târziu decât era programat, după victoria maraton a lui Frances Tiafoe în faţa lui Alex Michelsen, într-un alt meci între sportivi americani.

„A fost foarte greu, foarte solicitant fizic, nu am servit la cel mai înalt nivel, m-am luptat cu multe demoni acolo”, a declarat Pegula la final „Ştiu că de fiecare dată când intru pe teren, indiferent de situaţie, trebuie să-i spun părţii negative din mine să tacă şi să mă concentrez doar pe tenis şi pe competiţie.”

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Această victorie a fost a 50-a pentru Pegula în acest sezon, ceea ce o face prima jucătoare din circuitul feminin care a atins această bornă în 2026.

M.U.
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