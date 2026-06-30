Doi bărbați din Botoșani, duși în comă la spital din cauza caniculei

Canicula continuă să facă victime în țară. Doi bărbați au ajuns în comă la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Mavromati din Botoșani, după ce au stat ore întregi sub soarele arzător.

Doi botoșăneni, duși în comă la spital din cauza caniculei. - Shutterstock

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) Botoșani, Carmen Răgoșcă, cei doi pacienți au fost transportați luni seară la spital de echipaje cu medic, având o temperatură corporală de 42 de grade.

"Sunt cazuri de hipertermie și stare lipotimică pe fondul temperaturilor crescute. Aseară, în UPU, în același timp, au venit doi bărbați în comă, cu temperatura corporală de 42 de grade, aduși de echipajele cu medic", a declarat Carmen Răgoșcă.

Unul dintre bărbați a fost preluat de ambulanță din gospodăria sa din localitatea Răuseni, iar celălalt de la o stână din comuna Stăuceni. Județul Botoșani s-a aflat luni și marți sub avertizare Cod roșu de caniculă.

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Patru morţi şi peste 600 de apeluri la 112 din cauza caniculei

Cel mai extins cod roşu de caniculă din istorie continuă să sufoce ţara de la un capăt la altul. Patru oameni au murit, răpuşi de căldură. Alte mii de persoane şi-au făcut drum la spital, pentru că s-au simţit rău. Temperaturile extreme au început să afecteze inclusiv infrastructura.

La Iaşi, orice minut putea deveni fatal pentru o copilă lăsată singur într-o maşină încinsă. Poliţiştii locali au spart geamul autoturismului, în care temperatura trecea de 50 de grade. Micuţa a fost scoasă la timp şi hidratat.

Meteorologii spun că episodul extrem nu s-a încheiat. Urmează încă o zi de foc înainte ca valul de căldură să fie spart de furtuni violente, care vor intra mai întâi în Transilvania şi se vor extinde apoi spre Muntenia şi Oltenia.