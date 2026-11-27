Congresul american a demarat o anchetă pentru a face lumină asupra legăturilor dintre Donald Trump şi Gianni Infantino. Potrivit The Guardian, Arsène Wenger, care ocupă funcţia de director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul FIFA, va fi citat să depună mărturie.

Pe fondul diverselor controverse din timpul Cupei Mondiale sau al proiectului privind „vânzarea Cupei Mondiale”, în care era implicat ginerele preşedintelui american, legăturile dintre Donald Trump şi Gianni Infantino au stârnit dezbateri aprinse. Acest lucru a determinat Congresul american să se ocupe de acest dosar.

Camera Reprezentanţilor a demarat o anchetă la iniţiativa democratului Jamie Raskin, cu scopul de a face lumină asupra relaţiilor dintre FIFA şi administraţia Trump. În acest context, Arsène Wenger ar urma să fie citat să se prezinte în faţa Congresului american pentru a depune mărturie.

Arsène Wenger, care a fost la un moment dat considerat un potenţial candidat la preşedinţia FIFA, ocupă în prezent funcţia de director pentru dezvoltarea fotbalului mondial în cadrul acestei organizaţii. Potrivit ziarului The Guardian, citaţiile pentru audieri vor fi trimise „anul viitor”.

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Într-o scrisoare adresată lui Gianni Infantino, Jamie Raskin a solicitat, de asemenea, FIFA să furnizeze toate documentele şi corespondenţa referitoare la cadouri, plăţi sau avantaje acordate lui Donald Trump. Actualul preşedinte al FIFA a fost, de asemenea, solicitat să fie audiat.