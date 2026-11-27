Contractul de finanțare prin fonduri europene pentru modernizarea sistemului de semaforizare inteligentă și prioritizarea vehiculelor de transport public a fost semnat, vineri, de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu.

Proiectul, care trebuia să primească iniţial bani din PNRR, va beneficia de finanţare din fondurile europene de coeziune.

"Actualul sistem de management al traficului este vechi, abia îl mai ţinem în viaţă. Senzorii sunt vechi, prăjiţi, e o minune că mai funcţionează. Anterior, proiectul a fost finanţat prin PNRR dar a eşuat, iar noi l-am resuscitat, and voila, it's alive again! Am tras ca nebunii să finalizăm studiile de fezabilitate şi să primim finanţare din fondurile europene de coeziune! Azi am semnat contractul de finanţare", scrie edilul general pe Facebook.

Contractul vizează faza I de modernizare a sistemului de semaforizare inteligentă, iar finanţarea nerambursabilă se ridică la 85 de milioane de lei. Valoarea totală a proiectului este de 261 de milioane de lei.

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Ce includ investiţiile: 92 de intersecţii şi treceri de pieton vor avea semaforizare inteligentă

Investiţiile includ modernizarea sistemului de semaforizare pentru 92 de intersecţii şi treceri de pietoni, cu semaforizare inteligentă/adaptivă, senzori de detecţie, monitorizare video şi prioritizarea transportului public.

Administraţia locală lucrează deja la faza a doua, care prevede realizarea semaforizării inteligente în 185 de intersecţii.

"Sper ca de data acesta pentru ADR să fie prioritar acest sistem şi să finanţeze cu mai mulţi bani această a doua fază. Faza I cuprinde realizarea semaforizării inteligente în 92 de intersecţii şi construirea unui centru de trafic pentru monitorizare/comandă", menţionează Ciucu.

Primarul reiterează că pentru modernizarea oraşului sunt necesare lucrări.

"Da, ştiu, alte lucrări... Dar oraşele nu se transformă singure. Doar se învechesc, se strică... Bucureştiul se transformă", menţionează el.