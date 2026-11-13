Semințe duse pe Lună în urmă cu 55 de ani, plantate apoi pe Pământ. Ce s-a întâmplat cu arborii

În 1971, un astronaut al expediţiei Apollo a dus seminţe ale mai multor specii de arbori pe Lună. Înainte să se alăture NASA, Stuart Roosa a lucrat ca pompier parașutist pentru Serviciul Forestier al SUA, lucru care a determinat agenția să colaboreze la acest experiment. În timp ce colegii săi de echipaj, Alan Shepard și Edgar Mitchell, pășeau pe suprafața Lunii, Roosa orbita deasupra lor, la bordul modulului de comandă Kitty Hawk, având cu el o colecție de semințe de pin loblolly, platan, arbore de ambră, sequoia și brad Douglas.

Lucrurile însă n-au decurs așa cum se așteptau. Proiectul a fost la un pas de eșec imediat după întoarcerea navei spațiale pe Pământ. În timpul procedurilor standard de decontaminare, recipientul cu semințe s-a spart în interiorul unei camere de vid. Cercetătorii s-au temut că schimbarea bruscă de presiune a distrus semințele, iar o primă încercare de germinare a acestora, în Texas, a eșuat complet, scrie Futura Sciences.

Semințele rămase au fost transferate de specialiștii silvici către stații de cercetare specializate din Mississippi și California. Sub îngrijirea experților, semințele au germinat cu succes, din ele rezultând sute de puieți sănătoși.

Arborii au fost plantați în întreaga țară

Până în 1975, puieții erau pregătiți pentru a fi distribuiți programelor silvice ale statelor americane, în cadrul manifestărilor dedicate bicentenarului Statelor Unite. Roosa a contribuit la plantarea primului puiet oficial, un platan tânăr, în parcul Washington Square din Philadelphia, pe 6 mai 1975. Președintele Gerald Ford a dedicat un alt arbore, un pin loblolly, plantat pe terenul Casei Albe, ca simbol național.

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Reprezentanții Serviciului Forestier au trimis, de asemenea, puieți în străinătate, către parteneri internaționali din Brazilia, Elveția și Japonia. În ciuda interesului ridicat manifestat de public la acea vreme, nici NASA, nici Serviciul Forestier nu au creat un registru centralizat pentru a monitoriza toate locurile în care au fost plantați arborii.

Arborii uitați, identificați după zeci de ani

În 1996, cercetătorul NASA David Williams a început să întocmească un inventar oficial, după ce mai mulți cetățeni au trimis solicitări de informații despre arborii din comunitățile lor. Pe parcursul a peste două decenii de cercetări, Williams a confirmat și a înregistrat peste 75 de locuri originale de plantare, răspândite în 25 de state.

Ce s-a întâmplat cu semințele care au călătorit în spațiu

Cercetătorii Serviciului Forestier au plantat mai mulți puieți proveniți din semințele care au călătorit în spațiu alături de arbori crescuți din semințe care au rămas pe Pământ, pentru a observa eventualele diferențe.

Zeci de ani de creștere au demonstrat că expunerea de scurtă durată la microgravitație și radiații nu a provocat modificări fizice. Exemplarele provenite din semințele care au călătorit în spațiu au crescut în același ritm ca arborii rămași pe Pământ.

Tradiția continuă și în cadrul eforturilor moderne de explorare lunară. În 2022, misiunea Artemis I a transportat mii de semințe de plante în jurul Lunii, la bordul navei spațiale Orion. Specialiștii silvici cultivă în prezent a doua generație de puieți, care urmează să fie distribuiți școlilor și parcurilor publice din întreaga țară.