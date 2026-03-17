O companie americană solicită aprobarea FCC pentru a testa o idee de reflectare a luminii solare pe Pământ noaptea, posibil alimentând panouri solare. Criticii spun că ar putea fi dăunătoare pentru oameni și animale sălbatice.

Ambiţiile unui startup american care vrea să facă din noapte zi. La propriu

Un startup vrea să lumineze noaptea cu 50.000 de oglinzi mari care orbitează Pământul, reflectând lumina soarelui pe partea întunecată a planetei pentru a alimenta fermele solare după apusul soarelui, a oferi iluminat echipelor de salvare și a ilumina străzile orașului, printre altele, relatează New York Times.

Oamenii de știință au întrebări în această privință.

Este o idee parcă desprinsă dintr-un film science-fiction, dar compania, Reflect Orbital din Hawthorne, California, ar putea primi în curând permisiunea de a lansa primul său prototip de satelit cu o oglindă cu lățimea de 18 metri. Compania a depus o cerere la Comisia Federală de Comunicații, care emite licențele necesare pentru lansarea sateliților.

Dacă FCC aprobă, satelitul de testare ar putea fi pus pe orbită chiar în această vară. Perioada de comentarii publice a FCC cu privire la cerere se încheie luni.

"Încercăm să construim ceva care ar putea înlocui combustibilii fosili și ar putea alimenta cu adevărat totul", a declarat Ben Nowack, directorul executiv al Reflect Orbital, într-un interviu. Compania a strâns peste 28 de milioane de dolari de la investitori.

Nu este prima dată când cineva s-a gândit să facă asta. În 1977, un inginer de rachete de origine germană, Krafft A. Ehricke, a propus oglinzi spațiale pentru a preveni înghețul culturilor și pentru a ilumina zonele afectate de dezastre. Iar în 1993, un satelit rusesc care transporta o oglindă cu un diametru de aproximativ 24 de metri a reflectat pentru scurt timp un fascicul îngust de lumină solară pe planetă, ca parte a unui experiment de extindere a orelor de zi în Siberia Arctică.

Iar ideea este controversată. "Pur și simplu nu avem încă un proces de reglementare pentru aceste tipuri de activități spațiale inovatoare", a declarat Roohi Dalal, astronom și director de politici publice la Societatea Astronomică Americană.

Oponenții spun că oglinzile ar putea distrage atenția piloților de avion, ar putea strica observațiile astronomice și ar putea interfera cu ritmurile circadiene - ciclurile de lumină și întuneric care ajută oamenii, creaturile și plantele să știe când să se trezească și să doarmă, când să înflorească, când să migreze și așa mai departe.

Dacă animalele ar fi confuze de lumina suplimentară, s-ar putea reproduce la momentul nepotrivit, când hrana este puțină, a spus Martha Hotz Vitaterna, profesor de cercetare în neurobiologie la Universitatea Northwestern și co-director al Centrului pentru Somn și Biologie Circadiană.

Insectele care hibernează și păsările migratoare ar putea, de asemenea, să devină confuze. Lumina la momentele nepotrivite ale zilei ar putea duce, de asemenea, la înflorirea florilor atunci când polenizatorii nu sunt activi, a spus Dr. Vitaterna. "Implicațiile pentru fauna sălbatică, pentru toată viața, sunt enorme", a spus ea.

Dar acestea nu sunt, în general, preocupări pentru FCC atunci când analizează cererile de satelit. Mai degrabă, agenția verifică dacă comunicațiile radio ale unei nave spațiale nu creează probleme de interferență pentru alte persoane și dacă nava spațială va fi eliminată în siguranță la sfârșitul duratei sale de viață operaționale.

Poziția agenției este că activitățile din spațiu - care, prin definiție, nu au loc pe Pământ - nu sunt supuse evaluării de mediu. Agenția nu a răspuns la o solicitare de comentarii cu privire la aplicația Reflect Orbital.

Primul prototip al Reflect Orbital, care va avea aproximativ dimensiunea unui frigider, este aproape finalizat.

Odată ajuns în spațiu, la aproximativ 640 km altitudine, satelitul de testare ar desfășura o oglindă pătrată cu o lățime de aproape 18 metri. Aceasta ar reflecta lumina soarelui pentru a ilumina o zonă circulară de aproximativ 5 km lățime pe suprafața Pământului. Cineva care ar privi în sus ar vedea un punct pe cer la fel de strălucitor ca o lună plină.

În decurs de un an, ar putea urma încă două prototipuri. Până la sfârșitul anului 2028, Reflect Orbital speră să lanseze 1.000 de sateliți mai mari, iar 5.000 până în 2030. Cele mai mari oglinzi sunt planificate să aibă o lățime de aproape 55 de metri, reflectând la fel de multă lumină ca 100 de luni pline.

Compania a declarat că obiectivul său este de a lansa întreaga constelație de 50.000 de sateliți până în 2035.

