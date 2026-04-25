Studiu controversat: Dietele bogate în legume şi fructe pot alimenta riscul de cancer pulmonar

Un nou studiu al Universității din California de Sud sugerează că tinerii nefumători cu diete bogate în fructe și legume se pot confrunta cu un risc mai mare de cancer pulmonar decât cei cu obiceiuri mai puțin sănătoase.

"Aceste descoperiri contraintuitive ridică întrebări importante despre un factor de risc de mediu necunoscut pentru cancerul pulmonar, legat de alimente altfel benefice, care trebuie abordat", a declarat Dr. Jorge Nieva, oncolog medical și investigator principal al studiului, într-un comunicat de presă, conform New York Post.

În cadrul studiului, Nieva și colegii săi au analizat 187 de pacienți cu cancer pulmonar sub 50 de ani, care au oferit detalii despre datele lor demografice, dieta, istoricul fumatului și diagnosticul lor.

Majoritatea nu a aprins niciodată o ţigară - iar cancerele lor erau biologic diferite de cele legate de obicei de fumat.

Cercetătorii au evaluat calitatea dietelor participanților folosind Indicele Alimentației Sănătoase (HEI), acordându-le un scor de la 1 la 100.

Aceștia au descoperit că scorul mediu al pacienților a fost de 65, mult peste media națională de 57.

De asemenea, își umpleau farfuriile cu fructe, legume și cereale integrale. În medie, participanții au consumat zilnic 4,3 porții de legume și leguminoase de culoare verde închis și 3,9 porții de cereale integrale.

Pentru comparație, un adult american obișnuit consumă aproximativ 3,6 porții de verdețuri și leguminoase și doar 2,6 porții de cereale integrale pe zi.

Cercetătorii au descoperit, de asemenea, că femeile tinere care nu fumează sunt diagnosticate cu cancer pulmonar mai des decât bărbații din aceeași grupă de vârstă.

Interesant este că femeile din studiu au avut, de asemenea, tendința de a consuma mai multe fructe, legume și cereale integrale și au avut scoruri HEI mai mari decât bărbații.

"Cercetările noastre arată că nefumătorii mai tineri care consumă o cantitate mai mare de alimente sănătoase decât populația generală sunt mai predispuși la dezvoltarea cancerului pulmonar", a spus Nieva.

Cercetătorii încă explorează de ce o dietă bogată în fructe și legume ar putea fi legată de un risc crescut de cancer pulmonar cu debut precoce, dar au o teorie principală: pesticidele utilizate în agricultură.

Fermierii pulverizează aceste substanțe chimice pentru a-și proteja culturile de insecte, buruieni, ciuperci, boli și rozătoare, crescând randamentele și ajutând la asigurarea unei cantități constante de alimente.

Dar utilizarea lor pe scară largă a ridicat, de asemenea, îngrijorări cu privire la potențialele efecte asupra sănătății umane.

În general, se consideră că expunerea la pesticide prin alimente, apă și aer este limitată, cu praguri de siguranță stabilite de agențiile de reglementare precum EPA și OMS pentru a proteja sănătatea publică.

Cu toate acestea, cercetările sugerează că expunerea zilnică pe termen lung ar putea contribui la probleme grave de sănătate.

Deși efectele variază în funcție de tipul de pesticid, acestea au fost asociate cu un risc mai mare de Parkinson, Alzheimer și mai multe tipuri de cancer, precum și cu tulburări de reproducere, dezvoltare și metabolice.

Lucrătorii agricoli, care sunt expuși în mod regulat la niveluri ridicate de pesticide și s-a constatat că au rate mai mari de boli cronice, inclusiv cancer pulmonar.

Deoarece fructele, legumele și cerealele integrale neorganice pot conține mai multe reziduuri de pesticide decât alimente precum lactatele, carnea și alimentele puternic procesate - alimente de bază ale dietei americane medii - cercetătorii cred că acest lucru ar putea ajuta la explicarea legăturii neașteptate.

Descoperirile ar putea, de asemenea, să aducă lumină asupra feței în schimbare a cancerului pulmonar.

Considerată cândva o boală care afecta în mare parte fumătorii de sex masculin în vârstă, peisajul se schimbă. Ratele fumatului în SUA au scăzut cu peste 70% din anii 1960, iar cazurile generale de cancer pulmonar au urmat, dar un grup se opune acestei tendințe.

În întreaga țară, nefumătorii sub 50 de ani înregistrează rate în creștere, în special femeile.

În SUA, până la 20% din cazurile de cancer pulmonar - aproximativ 40.000 de diagnostice în fiecare an - apar la persoane care nu au fumat niciodată sau au fumat mai puțin de 100 de țigări în viața lor. Femeile reprezintă aproximativ două treimi din aceste cazuri.

Totuși, Nieva a subliniat că sunt necesare mai multe cercetări pentru a confirma orice legătură între expunerea la pesticide și cancerul pulmonar la persoanele mai tinere.

La urma urmei, cercetătorii nu au măsurat direct nivelurile de pesticide din alimentele consumate de participanți. În schimb, au estimat expunerea folosind datele existente privind nivelurile medii de pesticide din categorii de alimente precum fructe, legume și cereale.

Privind în perspectivă, echipa dorește să examineze nivelurile de pesticide la pacienți prin probe de sânge sau urină, sperând să evalueze dacă anumite substanțe chimice sunt mai puternic asociate cu riscul de cancer pulmonar decât altele.

"Speranța noastră este că aceste informații pot ghida atât recomandările de sănătate publică, cât și investigațiile viitoare privind prevenirea cancerului pulmonar", a spus Nieva.

