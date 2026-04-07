Patru astronauţi au scris istorie noapte trecută după ce au ajuns unde niciun om nu a mai fost vreodată, la peste 400.000 kilometri de Pământ. Este cea mai mare distanţă parcusă vreodată. Echipajul misiunii lunare Artemis II intră în istorie şi ca primul care a văzut acea faţă a Lunii pe care niciunul dintre noi nu o poate vedea de pe Pământ. Cei patru eroi spaţial sunt aşteptaţi, acasă, pe Pământ la finalul acestei săptămâni.

"Acum mai bine de 55 de ani, Lovell, Swigert şi Haise (echipajul Apollo 13 - n.r.) se aflau la 400.000 de kilometri de Pâmânt. Astăzi, pentru întreaga omenire, voi (astronauţii Artemis II - n.r.) aţi depăşit această limită."

Sunt imagini din spaţiu, care fac istorie pe Pământ. Cei patru eroi de la bordul navei Orion au dus omenirea mai departe de Terra decât oricine vreodată.

"Ne vom continua călătoria şi mai departe în spaţiu, înainte ca planeta mamă să reuşească să ne aducă înapoi la tot ce avem mai drag. Mai presus de toate, profităm de acest moment să lansăm o provocare acestei generaţii şi celei viitoare: ca acest record să fie doborât cât mai curând", transmite unul dintre astronauţi.

Cu lacrimi în ochi, cei patru membri ai echipajului au cerut apoi NASA ca unul dintre craterele de pe Lună să fie botezat Carroll, în memoria soţiei lui Reid Wiseman, comandantului misiunii, care a murit în 2020 de cancer.

"Am pierdut o persoană dragă, numele ei era Carroll, era mama lui Katie şi Ellie. Este un punct luminos pe Lună. Am dori să-l numim Carroll. Și există o formațiune într-un loc cu adevărat interesant pe Lună, situată la granița dintre fața vizibilă și cea ascunsă. O vom putea vedea de pe Pământ", conform înregistrării oficiale.

Survolul satelitului natural al Pământului a continuat pentru şapte ore, timp în care capsula Orion a ajuns în partea nevăzută a Lunii. Şi, timp de 40 de minute, a fost linişte. Nimeni de aici nu a ştiut nimic de cei patru astronauţi.

"Către toţi cei de pe Pământ şi din jurul lui: vă iubim, de pe Lună! Ne vedem de cealaltă parte!", a transmis echipajul.

Comunicaţiile cu NASA nu au putut fi menţinute în timpul survolului - un fenomen normal, de altfel, din cauza blocajului vizual dintre Orion şi Pământ.

"Către Asia, Africa Şi Oceania, vă privim de aici. Puteţi să vă uitaţi în sus şi veţi vedea luna chiar acum. Şi noi vă vedem. În cele din urmă, vom alege mereu Pământul, ne vom alege mereu unii pe alţii", a transmis echipajul, la revenire.

De lângă satelitul natural al Terrei, cei patru astronauţi au fost martorii unei eclipse totale de Soare.

Cei patru astronauţi sunt acum pe drum înapoi spre casă unde ar trebuie să ajungă sâmbătă. Calea omenirii pentru recucerirea Lunii abia a început.

