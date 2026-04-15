Sistemele de Inteligenţă Artificială judecă oamenii şi dezvoltă preferinţe pentru anumite categorii

O echipă de cercetători israelieni a descoperit că sistemele de inteligenţă artificială (AI) moderne pot judeca persoanele din viaţa reală şi pot dezvolta un tip de "încredere", deşi într-un mod diferit de cel observat în cazul oamenilor, a anunţat Universitatea Ebraică din Ierusalim într-un comunicat emis marţi.

Într-un studiu recent, publicat în revista ştiinţifică Proceedings of the Royal Society şi citat de agenţia Xinhua, echipa a analizat modul în care AI evaluează indivizii în contexte precum acordarea de împrumuturi, angajarea personalului şi formularea de recomandări.

Cercetătorii au analizat peste 43.000 de decizii simulate şi le-au comparat cu răspunsurile a aproximativ 1.000 de participanţi umani.

Ei au descoperit că atât oamenii, cât şi AI tind să favorizeze persoanele care par competente, oneste şi bine intenţionate, ceea ce sugerează că AI surprinde unele elemente de bază ale "încrederii umane".

Cu toate acestea, au fost observate unele diferenţe-cheie. Oamenii îşi formează, de obicei, impresii generale pe baza unei combinaţii de trăsături, în timp ce sistemele AI împart judecăţile în factori separaţi, cum ar fi competenţa sau integritatea, şi le evaluează într-un mod mai rigid, au spus cercetătorii.

Studiul a constatat, de asemenea, că AI poate să manifeste prejudecăţi consistente, uneori mai puternice comparativ cu cele umane, bazate pe factori precum vârsta, sexul sau religia, chiar şi atunci când toate celelalte detalii sunt identice.

Cercetătorii au afirmat că rezultatele evidenţiază necesitatea de a înţelege mai bine modul în care AI ia decizii, întrucât aceste sisteme influenţează din ce în ce mai mult procese care ţin de angajare, finanţe sau asistenţă medicală.

