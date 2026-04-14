Ceas atomic de ultimă generație, testat pe mare de cercetătorii din Australia. Cum ar revoluţiona navigaţia

Un pas important pentru tehnologia viitorului a fost făcut de cercetătorii din Australia, care au testat cu succes, pe mare, un ceas atomic optic portabil, capabil să funcționeze în afara condițiilor de laborator. Dispozitivul de ultimă generație ar putea revoluționa sistemele de navigație, comunicații și cercetare științifică, datorită preciziei sale extreme în măsurarea timpului, chiar și în condiții dificile de mediu.

Universitatea din Adelaide

Ceasul atomic optic portabil, testat la bordul unei nave a Marinei Regale Australiene în iulie 2024, utilizează atomi de yterbiu răciți cu laser pentru a măsura timpul cu o precizie extremă, potrivit unui comunicat publicat marți de Universitatea Adelaide din Australia.

De ce sunt importante ceasurile atomice

Ceasurile atomice sunt cele mai precise instrumente de măsurare a timpului din lume, vitale pentru navigația prin satelit și telecomunicații, însă de obicei necesită condiții controlate, de laborator, scrie Agerpres.

Noul dispozitiv depășește această limitare și poate fi realizat într-un sistem portabil, care funcționează în afara laboratorului, se arată în comunicat.

Prin răcirea atomilor cu lasere și măsurarea unei tranziții atomice foarte specifice, ceasul poate urmări trecerea timpului mult mai precis în comparație cu sistemele convenționale, au afirmat cercetătorii de la Institutul de Fotonică și Senzori Avansați (IPAS) al universității australiene.

De la laborator, în lumea reală

Obiectivul a fost acela de a prelua tehnologia de laborator de ultimă generație și de a o face utilizabilă în lumea reală, după cum a declarat profesorul Andre Luiten de la IPAS, cercetător principal al studiului publicat în jurnalul științific Optica.

În pofida mișcării și a schimbărilor de mediu tipice unui mediu maritim, ceasul și-a menținut nivelul ridicat de performanță observat în testele de laborator, au subliniat cercetătorii.

"Mediul marin prezintă vibrații, mișcări și variații de temperatură care diferă foarte mult de cele dintr-un laborator controlat. Faptul că ceasul a funcționat fără probleme în aceste condiții demonstrează că tehnologia este robustă și gata să facă un pas înainte către aplicațiile din lumea reală", a declarat Andre Luiten.

