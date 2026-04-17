Revelaţia divină pe care a avut-o comandantul misiunii Artemis II la întoarcere: "Am izbucnit în lacrimi"

A călătorit peste 402.000 km dus-întors până la Lună – dar astronautul Reid Wiseman a spus că una dintre cele mai emoționante experiențe ale misiunii sale a fost să vadă o cruce la întoarcerea pe Pământ. Comandantul navei Artemis II, care spune că "nu este religios", a reflectat asupra misiunii sale gigantice în spațiu în timpul unei conferințe de presă de joi.

Un reporter a întrebat echipajul dacă au experimentat vreo schimbare de conștiință în urma călătoriei lor de 10 zile pe partea întunecată a suprafeței lunare.

Wiseman a confirmat că a trăit un astfel de moment, referindu-se la un moment care a avut loc după ce echipa a fost preluată de Marina SUA în urma aterisării lor în Oceanul Pacific.

"Nu sunt o persoană religioasă, dar nu am avut altă modalitate de a explica sau de a experimenta aşa ceva", a spus el.

"Așa că l-am rugat pe capelanul de pe nava Marinei să vină să ne viziteze pentru un minut. Când a intrat acel bărbat – nu-l mai întâlnisem niciodată în viața mea – dar am văzut crucea de pe gulerul lui și am izbucnit în lacrimi", a explicat Wiseman, conform Daily Mail.

Wiseman a spus că este "foarte greu de înţeles experienţa pe care tocmai am trăit-o" și că în săptămâna de când s-au întors astronauții, nu au avut timp să proceseze experiența lor.

"A fost parcă dintr-o altă lume și a fost uimitor", a spus el.

De când nava spațială Orion a aterizat săptămâna trecută, echipajul a fost supus unor teste medicale și fizice ample.

Pe lângă Wiseman, echipa este formată din pilotul Victor Glover și specialiștii misiunii Christina Koch și Jeremy Hansen.

Aceștia au dezvăluit că nu au avut timp să reflecteze cu adevărat asupra realizării lor profunde, care i-a dus la doborârea recordului pentru cea mai mare distanță pe care oamenii au călătorit vreodată de Pământ.

"Nu am avut acea decompresie, nu am avut acel timp de reflecție", a spus Wiseman.

Printre momentele incredibile la care au fost martori s-au numărat apusul Pământului în spatele lunii, o eclipsă solară rară și observarea planetei noastre natale suspendată în întunericul spațiului.

"Când soarele a eclipsat în spatele lunii, m-am întors către Victor și i-am spus: 'Nu cred că omenirea a evoluat până la punctul în care să poată înțelege ceea ce privim acum'", a spus Wiseman.

Specialistul misiunii, Jeremy Hansen, a spus că "a încercat să găsească cuvinte" pentru a descrie lucrurile pe care le-a văzut în timpul misiunii.

"Dar ceea ce mi-a atras încontinuu atenția – când lumina era potrivită și priveam pe fereastră – a fost faptul că am continuat să văd această profunzime a galaxiei", a spus el. "A fost uluitor pentru mine. Senzația pe care am avut-o de fragilitate și de a mă simți infinit de mic."

Schimbarea cognitivă pe care astronauții o experimentează atunci când privesc Pământul din spațiu se numește "Efectul de vedere de ansamblu".

Acesta este caracterizat de un sentiment copleșitor de uimire, unitate și o conexiune mai profundă cu planeta.

Astronautul Edgar Mitchell a devenit a șasea persoană care a pășit pe Lună în timpul misiunii Apollo din 1971.

După ce s-a întors pe Pământ, el a spus: "Dezvolţi o conștiință globală instantanee, o orientare către oameni, o nemulțumire intensă față de starea lumii și o tragere de a face ceva în privința asta. De acolo, de pe Lună, politica internațională pare atât de meschină."

