Premiul Nobel pentru Chimie 2026: Doi cercetători au reușit să controleze imaginile în oglindă ale moleculelor

Premiul Nobel pentru Chimie 2026 este împărțit între cercetătorul francez Henri Kagan și cel nipon Kenso Soai pentru descoperirea efectelor neliniare și a autocatalizei în sinteza organică asimetrică, a anunțat miercuri Academia Regală Suedeză de Științe.

Unele molecule, precum aminoacizii, există sub forma a două variante care sunt imagini în oglindă una a celeilalte. Cu toate acestea, organismele vii conţin doar una dintre aceste imagini în oglindă. Modul în care a putut apărea o astfel de asimetrie chimică a reprezentat mult timp un mister pentru chimişti. Henri B. Kagan şi Kenso Soai sunt recompensaţi cu Premiul Nobel pentru Chimie pe anul 2026 pentru descoperirea unei soluţii la această enigmă, se arată în comunicatul oficial.

Henri Kagan a descoperit o nouă metodă de a controla reacţiile chimice, permiţând obţinerea unui exces mai mare al uneia dintre cele două forme în oglindă decât se credea anterior posibil. Descoperirea sa a fost revoluţionară pentru chimiştii care dezvoltă reacţii destinate fabricării de produse farmaceutice, arome, parfumuri şi materiale noi.

Kenso Soai a conceput prima reacţie chimică în urma căreia se forma o singură variantă dintre posibilele forme aflate în oglindă. Cu excepţia fenomenului vieţii în sine, nimeni nu mai reuşise o asemenea performanţă. Reacţia Soai este unul dintre cele mai spectaculoase experimente chimice realizate vreodată, conform Comitetului Nobel.