A renunțat la jobul din UK pentru a lucra pe un vas de croazieră, 7 zile din 7. Câţi bani câștiga într-o lună

Sam Catling a renunțat la un loc de muncă într-un supermarket pentru ceea ce părea, la prima vedere, slujba ideală: aceea de animator pe un vas de croazieră. Acum, la 38 de ani, povestește cum arăta viața de zi cu zi pe mare, cât de mult muncea și câți bani îi rămâneau la finalul unei luni.

A renunțat la jobul din UK pentru a lucra pe un vas de croazieră, 7 zile din 7. Cât câștiga într-o lună - Sursa: Facebook/ Sam Catling

Să lucrezi pe un vas de croazieră este genul de job la care mulți oameni visează din când în când. Pentru Sam Catling, visul a devenit realitate încă de la 18 ani, când a obținut un post de animator pe un vas de croazieră, deși nu mai lucrase niciodată pe o navă, scrie Mirror.

Astăzi, Sam își amintește perioada petrecută pe mare și vorbește despre experiențele sale în podcastul "Deck Tales", în care intervievează persoane din industria maritimă.

A scris și o carte, "Seems Like Smooth Sailing", în care povestește fără menajamente cum este să lucrezi luni întregi pe mare.

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La începutul carierei, Sam glumește spunând că era un fost "trolley wally", o persoană care se ocupa de cărucioarele de cumpărături. CV-ul său cuprindea doar o slujbă de distribuit ziare și una în care strângea cărucioarele din parcarea magazinului Asda.

Ideea de a lucra pe un vas de croazieră i-a venit după ce mama și bunica sa s-au întors dintr-o croazieră și au stat de vorbă cu animatorii de la bord despre modul în care obținuseră aceștia locurile de muncă.

Sam a văzut apoi un anunț în revista "The Stage", în care erau căutați animatori.

"Primeam revista The Stage în fiecare săptămână la chioșcul de ziare și mă uitam mereu prin anunțuri. La un moment dat, am văzut unul în care scria că se primesc candidaturi pentru posturi de prezentatori în echipa de divertisment, așa că am aplicat.

Prima întrebare era: "Ce experiență anterioară ai în domeniul divertismentului?". În cele din urmă, am scris: "Am o experiență vastă în împinsul cărucioarelor prin parcarea Asda în ultimii doi ani."

Avea la activ un examen GCSE în domeniul teatrului și câteva workshopuri, iar în scurt timp s-a trezit în Gibraltar, la bordul unei nave aflate în doc uscat. Acolo a participat timp de două săptămâni la repetiții, în timp ce vasul era renovat.

Pe lângă animatorii care, asemenea lui, organizau activități precum concursuri și seri de karaoke, exista și o echipă de spectacol formată din artiști cu experiență similară celor din West End. Sam îi descria drept artiști capabili să cânte, să danseze și să joace.

Sam spune că lucra șapte zile pe săptămână, iar primul său contract a durat 6 luni

Jobul era însă extrem de solicitant. Sam spune că lucra șapte zile pe săptămână, iar vizitele acasă erau foarte rare. Membrii echipajului rămâneau pe vas pe toată durata contractului, iar primul său contract a durat șase luni.

Și zilele de lucru erau lungi. Programul lui presupunea inclusiv să stea de vorbă și să socializeze cu pasagerii, astfel că spune că a devenit "un mare consumator social de alcool".

Uneori, turele se terminau după miezul nopții. După muncă, mergea la barul echipajului până în jurul orei 2:00, iar la 7:00 dimineața trebuia să fie din nou în picioare pentru o nouă zi de lucru.

A ajuns astfel să fie foarte bun la ceea ce numește "power nap", adică reprize scurte de somn.

"Între diferitele activități pe care le organizam, coboram în cabină și trăgeam un pui de somn. Dacă aveam o cabină interioară, închideam ușa și era beznă totală, așa că era foarte ușor să dormi 30 de minute. Nu mai știai în ce moment al zilei te afli, pentru că nu mai vedeai deloc lumina soarelui.", adaugă Sam.

Avantajele vieţii pe o navă de croazieră: cazarea, mâncarea și o parte dintre cheltuieli erau incluse

Cazarea era inclusă, la fel și mâncarea și o parte dintre cheltuieli. Sam spune că unul dintre avantajele muncii pe vas era faptul că nu trebuia să plătească chirie sau facturile obișnuite: "Nu plătești chirie, mâncarea este asigurată, nu ai facturi pentru încălzire, electricitate sau gaz și toate lucrurile acestea sunt acoperite. Este plăcut să nu trebuiască să-ți faci griji pentru ele. Dar apoi începi să cheltuiești bani când ajungi la țărm, de exemplu când ieși să mănânci, pentru că după câteva săptămâni la bord te-ai săturat de mâncarea de pe vas."

În jurul anului 2006, când lucra pe vase de croazieră, Sam câștiga între 1.200 și 1.300 de lire sterline pe lună, în condițiile în care muncea șapte zile din șapte.

La acea vreme, cazarea era împărțită cu un alt membru al echipajului. Potrivit lui Sam, doar managerii și angajații considerați cei mai importanți, precum principalii cântăreți din spectacole, aveau cabine individuale.

Deși salariul menționat de Sam este specific unei perioade de acum aproximativ 20 de ani, veniturile pentru multe dintre locurile de muncă de pe vasele de croazieră nu sunt cu mult mai mari nici în prezent.

Potrivit site-ului de cariere Prospects, care oferă informații despre oportunitățile de angajare, persoanele fără experiență nu ar trebui să se aștepte la venituri foarte mari, în ciuda programului lung de lucru.

Pentru posturile de început, precum cele din ospitalitate, menaj, retail sau servire, salariile sunt, de regulă, între 1.000 și 1.500 de lire sterline pe lună, de multe ori cu cazare și mese incluse.

Pe măsură ce angajații capătă experiență și avansează către poziții specializate sau de management, veniturile pot crește până la 2.000-4.000 de lire sterline pe lună. Ofițerii superiori, managerii din zona de divertisment, inginerii și personalul tehnic pot câștiga considerabil mai mult.