Trei dintre giganţii americani din domeniul inteligenţei artificiale (AI) OpenAI, Anthropic şi Google DeepMind lucrează la crearea unui organism de reglementare care să supravegheze riscurile legate de AI, a anunţat marţi OpenAI într-un comunicat pentru AFP, pe fondul apelurilor tot mai insistente pentru un control mai bun asupra acestei tehnologii.

Giganţii americani din AI pun bazele unui organism de supraveghere a riscurilor - Sursa: Profimedia

Ideea a pornit de la o propunere a lui Demis Hassabis, CEO al Google DeepMind înainte de a deveni preşedinte la începutul lunii august, care a sugerat o entitate similară Autorităţii de Reglementare a Industriei Financiare din SUA (FINRA), organismul de autoreglementare al sectorului financiar.

Crearea FINRA a fost autorizată de legea federală şi se află sub supravegherea Comisiei pentru Valori Mobiliare şi Burse din SUA (SEC).

De câteva luni, jucătorii majori din domeniul AI au solicitat guvernului SUA să reglementeze sectorul şi să supravegheze securitatea noilor tehnologii.

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Administraţia Trump a stabilit la începutul lunii august un proces pentru a evalua noile modele de AI, dar participarea este voluntară, iar mecanismul său nu a fost dezvăluit.

În urma apelului la încetinirea procesului de dezvoltare a inteligenţei artificiale ce a fost lansat sâmbătă de CEO-ul Anthropic, Dario Amodei, Donald Trump şi mai mulţi membri ai majorităţii prezidenţiale şi-au reiterat dorinţa de a nu restricţiona sectorul, oficial de teamă că Beijingul ar putea profita pentru a prelua iniţiativa în acest domeniu.

În mesajul său postat online la mijlocul lunii iulie, Demis Hassabis a prevăzut o structură finanţată de companii din sector, al cărei consiliu de administraţie ar include experţi independenţi, precum şi reprezentanţi ai ecosistemului deschis.

Aceasta include dezvoltatori de inteligenţă artificială deschisă, adică o inteligenţă artificială accesibilă gratuit, descărcabilă şi modificabilă, spre deosebire de modelele închise, cum ar fi cele de la OpenAI sau Anthropic.

Odată ce organizaţia va fi înfiinţată, cele mai avansate companii de inteligenţă artificială vor fi obligate să îşi prezinte noile modele spre analiză, concentrându-se în special pe securitate, înainte de a putea fi comercializate.

Acest nou organism ar putea duce, de asemenea, la o încetinire coordonată a dezvoltării inteligenţei artificiale, potrivit lui Demis Hassabis, în cazul în care evaluarea riscurilor nu reuşeşte să ţină pasul cu progresul inteligenţei artificiale.