Anthropic a lansat ideea unei "pauze temporare" la nivel mondial în dezvoltarea IA – și a declarat că va convoca "factori politici" pentru a discuta pericolele IA avansată – în cel mai recent comunicat al său, lăudând capacitățile produselor sale.

Anthropic avertizează că Inteligența Artificială ar putea scăpa de sub controlul uman - Profimedia

Într-o postare lungă, Anthropic a detaliat progresul modelului său de IA, Claude, către "auto-îmbunătățire recursivă" – capacitatea de a crea versiuni mai bune și mai puternice ale sale. Auto-îmbunătățirea recursivă este o problemă pentru cercetătorii în domeniul siguranței IA, considerată pasul cheie pentru ca IA să devină superinteligentă și, prin urmare, să declanșeze consecințe pe scară largă asupra umanității.

Ideea este prezentă puternic în scenariul apocalipsei IA 2027, larg citit, de anul trecut, care își imaginează agenți IA proiectând versiuni din ce în ce mai inteligente ale lor, una dintre acestea ucigând în cele din urmă întreaga umanitate cu o armă biologică pentru a face loc mai multor centre de date și panouri solare, relatează The Guardian.

Postarea lui Anthropic menționează o "tendință" de creștere a capacității la Claude, care, "dusă suficient de departe și având suficientă putere de calcul... indică un sistem de inteligență artificială capabil să-și proiecteze și să-și dezvolte complet autonom propriul succesor". Acest lucru, a spus Anthropic, ar putea crește riscul ca "oamenii să piardă controlul asupra sistemelor de inteligență artificială".

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Pentru a aborda această problemă, Anthropic a propus organizarea de conversații în cadrul cărora "factorii de decizie politică, cercetătorii, societatea civilă și alte companii de inteligență artificială pot ajuta la răspunsul la unele dintre întrebările ridicate de acest articol".

Știrea vine însoțită de un raport separat, din Financial Times, care arată că compania americană de inteligență artificială a integrat ingineri în cadrul Agenției Naționale de Securitate, în ciuda unei bătălii legale cu Pentagonul privind utilizarea instrumentelor sale. Se pare că inginerii ajută NSA să utilizeze modelul Mythos al Anthropic pentru operațiuni ofensive de securitate cibernetică.

Dacă solicitarea unei conversații la nivel mondial despre riscul legat de inteligența artificială este în contradicție cu sprijinirea unei agenții de spionaj americane pentru a ataca – potențial – Iranul și China cu arme cibernetice, niciuna dintre evoluții nu a fost "surprinzătoare", având în vedere acțiunile anterioare ale companiei de inteligență artificială, a declarat Steven Murdoch, profesor la University College London.

"Anthropic ar putea da impresia de a fi cald și discret, dar definiția lor privind siguranța IA este îngustă. Sprijinirea autorităților americane în dezvoltarea capabilităților ofensive nu a fost niciodată ceva împotriva căruia s-au exprimat", a spus el.

Murdoch a spus că postarea lui Anthropic nu a oferit dovezi ale unor schimbări radicale în progresul capabilităților IA.

"Este adevărat că există unele dovezi că capabilitățile IA au crescut și continuă să crească, fără ca limitele să devină imediat clare", a spus el, dar a adăugat: "Nu cred că s-a schimbat fundamental nimic astăzi care să fi determinat Anthropic să publice acest articol."

Progresele pe care Anthropic pare să le detalieze în postarea sa nu se bazează pe o auto-îmbunătățire recursivă a IA - cel puțin, nu încă. În schimb, compania raportează că o parte substanțială din munca depusă pentru îmbunătățirea sistemelor sale de IA este acum realizată cu IA. Claude este bun la "rularea experimentelor", spune aceasta, sau cel puțin la accelerarea anumitor secțiuni de cod.

Ca și alte sisteme de IA, Claude pare să se îmbunătățească în abordarea sarcinilor mai dificile. Anthropic a descris compania ca "dirijând cercetarea" și "propunând propriile experimente", deși aceste realizări par să fi avut loc în limite stricte și să se limiteze la sarcini legate de codare.

Calitatea codului scris de inteligența artificială se îmbunătățește și ea, a declarat Anthropic: "Începând cu mai 2026, peste 80% din codul pe care îl integrăm în baza de cod Anthropic a fost scris de Claude."

Murdoch a spus că apelul Anthropic pentru o "pauză temporară" în ceea ce privește inteligența artificială a reflectat alte propuneri privind siguranța inteligenței artificiale pe care compania le-a făcut de-a lungul anilor - la fel ca și planul său de a implica factorii de decizie politică. "Este o reamintire a ceea ce îi preocupă și care îi preocupă de mulți ani."

"Sunt sigur că atenția este binevenită, dar, din nou, acesta nu este un lucru nou. Anthropic a încercat să atragă atenția factorilor de decizie politică încă de la înființare."

În urmă cu două luni, Anthropic a anunțat – dar a refuzat să lanseze – Mythos, un model de inteligență artificială despre care a sugerat că este prea puternic pentru a fi lansat publicului, din cauza preocupărilor legate de securitatea cibernetică. Anunțul a stârnit controverse pe scară largă și a atras atenția secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și a MI5.

Unii experți, însă, au sugerat că în spatele anunțului Mythos al Anthropic s-ar putea afla mai multă agitație decât substanță, mai ales având în vedere vagitatea cu care compania a descris unele dintre capacitățile Mythos. Heidy Khlaaf, cercetătorul-șef în domeniul inteligenței artificiale de la Institutul AI Now, a numit anunțul Mythos "o postare de marketing".

Anthropic a depus săptămâna aceasta o cerere de listare la bursă care ar putea evalua compania la 1 trilion de dolari. Compania a fost contactată pentru comentarii.