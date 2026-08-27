Bill Gates trage un semnal de alarmă cu privire la unul dintre efectele mai puțin discutate ale inteligenței artificiale. Într-o nouă postare publicată pe blogul său, Gates spune că asistenții AI care sunt mereu disponibili și care nu contrazic utilizatorul ar putea afecta dezvoltarea socială a copiilor și chiar înlocui relațiile umane.

Cum ar putea AI să influențeze dezvoltarea copiilor. Avertismentul lui Bill Gates - arhivă

Miliardarul își bazează argumentul și pe propria experiență. Gates povestește că, în copilărie, avea puțini prieteni și a avut nevoie de multă muncă și de sprijinul mamei sale pentru a-și dezvolta abilitățile sociale și pentru a învăța să relaționeze cu persoane diferite.

El crede că, dacă ar fi avut atunci un companion bazat pe inteligență artificială, probabil că nu ar fi făcut același efort.

„Mă îndoiesc că aș fi depus același efort dacă aș fi avut atunci un companion AI”, spune Gates, explicând că astfel de sisteme vorbesc cu utilizatorii într-un mod confortabil, nu îi scot din zona de confort și sunt disponibile permanent.

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În opinia sa, tocmai aceste caracteristici le pot face foarte ușor de transformat într-o formă de dependență, privându-i pe oameni de lecțiile pe care le învață prin interacțiunea cu ceilalți.

Bill Gates: Copiii ar putea fi cei mai vulnerabili

Gates recunoaște că cercetările privind efectele companionilor AI sunt încă puține și au rezultate mixte. El invocă însă un studiu realizat pe mai mult de 1.100 de utilizatori de astfel de sisteme, în care cercetători de la Stanford și Carnegie Mellon au observat că persoanele cu rețele sociale mai restrânse erau mai predispuse să apeleze la chatboți pentru companie. Potrivit lui Gates, utilizarea mai intensă și mai personală era asociată cu o stare de bine mai redusă. GGates Notes

Fostul șef Microsoft consideră că efectele ar putea fi deosebit de importante în cazul copiilor și adolescenților.

Preluând o idee din cartea „The Anxious Generation”, scrisă de Jonathan Haidt, Gates compară un companion AI care încearcă să nu își supere niciodată utilizatorul cu o „seră protejată”, în care un copil nu este expus la dificultățile și conflictele necesare dezvoltării sale.

„Copiii crescuți într-o seră protejată pot ajunge uneori incapabili să facă față anxietății înainte de maturitate”, este ideea pe care Gates o evidențiază.

El avertizează că problemele deja asociate internetului și rețelelor sociale – utilizarea compulsivă, lipsa somnului, hărțuirea online și expunerea la conținut periculos – ar putea fi amplificate de inteligența artificială.

„Același instrument îi poate face pe oameni să învețe mai puțin”

Un alt motiv de îngrijorare pentru Bill Gates este impactul AI asupra educației.

Deși inteligența artificială le poate oferi oamenilor acces la mai multe informații și îi poate ajuta să învețe, Gates avertizează că există și riscul ca oamenii să depună mai puțin efort intelectual.

El citează un sondaj preliminar potrivit căruia utilizarea mai intensă a AI a fost asociată cu un nivel mai scăzut de gândire critică, efectul fiind mai pronunțat în rândul tinerilor. Gates subliniază că rezultatele sunt preliminare, dar consideră problema importantă. GGates Notes

„Acesta ar fi cel mai prost moment pentru ca oamenii să-și piardă abilitățile de gândire critică”, susține Gates, în contextul în care deepfake-urile și dezinformarea pot fi personalizate pentru fiecare utilizator.

Capacitatea de a diferenția informația reală de cea falsă, spune el, devine astfel o abilitate esențială pentru viață.

Gates nu vede însă doar pericole

În ciuda avertismentelor, Bill Gates nu consideră că inteligența artificială este în mod inevitabil nocivă. El admite că, în anumite situații, AI ar putea chiar să îi ajute pe oameni să își îmbunătățească relațiile cu cei din jur.

Pentru persoanele în vârstă izolate sau pentru cele cu mobilitate redusă, un astfel de sistem ar putea reprezenta chiar singurul contact cu lumea exterioară și, în aceste cazuri, „ar fi mai bine decât nimic”, susține Gates. GGates Notes

Mesajul său este că limitele utilizării AI trebuie stabilite în mod conștient de oameni, înainte ca tehnologia să ajungă să decidă singură cât de mult înlocuiește interacțiunile umane.

Gates subliniază, de altfel, că inteligența artificială poate avea un rol important și în educație, inclusiv prin sprijinirea profesorilor și personalizarea procesului de învățare. Important este ca AI să păstreze ceea ce cercetătorii numesc „efortul productiv” – munca intelectuală prin care elevul ajunge să înțeleagă singur o idee.