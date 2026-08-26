Mesajul lui Bill Gates despre "revoluţia AI": ori va aduce egalitate, ori cea mai mare sursă de nedreptate

Bill Gates publică un mesaj îngrijorător pe blogul său, în care spune că inovaţiile AI sunt prea rapide pentru ca societatea actuală să le poată suporta, aşa că e nevoie de măsuri, atât la nivelul ţărilor, cât şi mondial. Altfel, vor fi puse în pericol locuri de muncă, modul de gândire al copiilor, însăşi "ţesătura" societăţii aşa cum o cunoaştem noi acum.

"Chiar şi în cele mai bune condiţii, tot va fi cea mai turbulentă perioadă din istoria umanităţii", îşi începe Gates eseul publicat pe blog.

Şi cu toate astea, suntem total nepregătiţi pentru ceea ce urmează. Asta inclusiv pentru că nici măcar nu ne dăm seama de consecinţe. "Din nefericire, nu ne pregătim pentru această perioadă. Nu văd nicio dovadă că lideri, experţi şi comunităţi ţin piept acestor provocări."

Totul se întâmplă prea rapid, iar schimbările nu se compară cu cele generate de alte revoluţii industriale întâmplate de-a lungul istoriei: sunt mult mai adânci şi mai răspândite.

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în schimb, spune Gates, la AI nu trebuie să ne adaptăm, pentru că se adaptează el la noi. Inclusiv din punctul vedere al limbajului. Ceea ce înseamnă că nu vom avea acele două decenii despre care a vorbit în legătură cu computerele.

Aşa că trage un semnal de alarmă, că e nevoie de un plan. "Dacă cineva are un plan fezabil să încetinească progresul AI la nivel global, e foarte probabil să îl susţin. Dar nu cred că va apărea un astfel de plan."

Planul pentru a reglementa AI-ul, încât să nu afecteze oamenii

Prioritatea numărul 1 este crearea unui cadrul legislativ atât naţional, cât şi la nivel mondial, spune Gates. Instituţiile existente nu pot face faţă unei tehnologii care se răspândeşte atât de rapid şi în atât de multe părţi ale vieţii noastre, drept urmare, adaugă el, e nevoie de unele noi.

"E greu de spus dacă instituţiile mondiale vor putea să construiască noua arhitectură necesară pentru a rezolva problemele puse de AI. Ce e sigur este că o nouă organizaţie internaţională ar trebui să aibă cunoştinţe de la cele existente şi mai mult de atât".

Tot Gates vorbeşte şi despre o cooperare Statele Unite - China pentru a putea face faţă acestor provocări.

Iar aceste schimbări trebuie făcute rapid, înainte ca liderii să se confrunte cu crize care îi vor paraliza în ceea ce priveşte deciziile. Drept urmare, încă de acum ar trebui ca economişti, oameni de ştiinţă, experţi în muncă şi lideri din domeniul businessului să fie puşi laolaltă pentru a găsi breşele din sistemele existente şi a sugera noi autorităţi. Iar ţările trebuie să înveţe unele de la celelalte, mai spune magnatul din lumea tehnologiei.

Şi economia globală este în pericol, aşa că ar trebui taxate tokenurile şi roboţii, crede Gates, care nu spune pentru prima dată că asta ar fi o parte a soluţiei. Asta pentru că oamenii vor lucra mai puţin şi, drept urmare, vor plăti impozite mai mici. Iar banii trebuie să vină de undeva la stat, pentru a putea fi îndeplinite serviciile şi a fi întreţinută infrastructura.

"Această tehnologie complet nouă are nevoie de un răspuns global fără precedent", subliniază Bill Gates. Dacă găsim acest răspuns, vom avea parte de o răsplată fenomenală, iar lumea va deveni mai echitabilă, încheie el.

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