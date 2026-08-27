LOTO 6/49 joi 27 august 2026. Numerele câştigătoare de azi

Joi, 27 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 august, Loteria Română a acordat 22.724 de câştiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 484.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

Loto 6 din 49. Numerele câştigătoare de azi

Numere câştigătoare la Joker:

Numere câştigătoare la Noroc Plus:

Numere câştigătoare la Super Noroc:

Numere câştigătoare la Noroc:

Numere câştigătoare la Loto 5 din 40:

Numere câştigătoare la Loto 6 din 49:

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La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 920.500 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 440.600 de lei (peste 83.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 709.600 de lei (peste 134.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 663.100 de lei (peste 126.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 405.800 de lei (peste 77.100 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 23 august, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 291.366 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc de duminică, 23 august, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 114.366,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Piatra Neamţ. La tragerea Joker de duminică, 23 august, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câştig în valoare de 74.566,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto 6 din 49. Ultimele numere câştigătoare