Moda "second hand" a ajuns până la gadgeturi. Generaţia Z preferă telefoanele la mâna a doua, iar vânzările cresc de la an la an. Tot mai mulţi aleg produsele recondiţionate, pentru că diferenţele de preţ sunt semnificative, iar dispozitivele - ca noi, dacă sunt cumpărate din magazine sau de pe platforme autorizate.

Nu oricine îşi poate permite chiar ultimul model de smartphone, tabletă sau laptop. O soluţie tot mai populară - gadgeturile recondiţionate.

Discounturile variază în funcţie de model. Iar unele gadgeturi ajung chiar şi la jumătate de preţ.

"Au garanția că au fost testate, verificate de specialiști și recondiționate să funcționeze exact ca produsele noi. Dacă ne uităm la țările din Vest, pe aceste piețe mature, undeva la 20% din telefoanele vândute sunt recondiţionate", a declarat George Moroianu, cofondator companie de recondiţionare şi vânzare.

Tot mai multe platforme online oferă servicii de cumpărare, recondiţionare şi revânzare a gadgeturilor.

Client: Sănătatea bateriei poate să fie puțin deteriorată, în rest am fost foarte mulțumit.

Reporter: Cu cât l-ai luat mai ieftin decât nou?

Client: Cred că cu vreo 200 de euro.

Potrivit unui barometru realizat la nivel european, 6 din 10 români au cumpărat deja un telefon recondiționat. Cei mai mulți dintre ei au ales această variantă pentru prețul mai mic. Trendul nu mai este doar la telefoane, ci s-a extins și la laptopuri, tablete sau alte electronice, însă 80% dintre români spun că ar cumpăra astfel de dispozitive doar de la firme specializate în recondiționare.

34% dintre români spun că nu şi-ar permite să cumpere un telefon performant nou.

Georgiana Pocol

