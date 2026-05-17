Video Gadgeturile recondiționate, tot mai populare printre tineri. Prețuri cu până la 50% mai mici

Moda "second hand" a ajuns până la gadgeturi. Generaţia Z preferă telefoanele la mâna a doua, iar vânzările cresc de la an la an. Tot mai mulţi aleg produsele recondiţionate, pentru că diferenţele de preţ sunt semnificative, iar dispozitivele - ca noi, dacă sunt cumpărate din magazine sau de pe platforme autorizate.

de Georgiana Pocol

la 17.05.2026 , 19:48
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover

Nu oricine îşi poate permite chiar ultimul model de smartphone, tabletă sau laptop. O soluţie tot mai populară - gadgeturile recondiţionate.

Discounturile variază în funcţie de model. Iar unele gadgeturi ajung chiar şi la jumătate de preţ.

"Au garanția că au fost testate, verificate de specialiști și recondiționate să funcționeze exact ca produsele noi. Dacă ne uităm la țările din Vest, pe aceste piețe mature, undeva la 20% din telefoanele vândute sunt recondiţionate", a declarat George Moroianu, cofondator companie de recondiţionare şi vânzare.

Articolul continuă după reclamă

Tot mai multe platforme online oferă servicii de cumpărare, recondiţionare şi revânzare a gadgeturilor.

Client: Sănătatea bateriei poate să fie puțin deteriorată, în rest am fost foarte mulțumit.

Reporter: Cu cât l-ai luat mai ieftin decât nou?

Client: Cred că cu vreo 200 de euro.

Potrivit unui barometru realizat la nivel european, 6 din 10 români au cumpărat deja un telefon recondiționat. Cei mai mulți dintre ei au ales această variantă pentru prețul mai mic. Trendul nu mai este doar la telefoane, ci s-a extins și la laptopuri, tablete sau alte electronice, însă 80% dintre români spun că ar cumpăra astfel de dispozitive doar de la firme specializate în recondiționare.

34% dintre români spun că nu şi-ar permite să cumpere un telefon performant nou.

Georgiana Pocol
Georgiana Pocol Like

Economia mai ușor de înțeles. Asta îmi doresc să reușesc în fiecare zi în care mă ocup de o știre.

telefoane reconditionate smartphone tabletă laptop
Înapoi la Homepage
Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision
Cine este românul care i-a interzis visul Alexandrei Căpitănescu de a scrie istorie la Eurovision
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Piesa câștigătoare a Bulgariei de la Eurovision 2026, compusă de un român! Cine este Cristian Tarcea
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Moartea lui Valentin, polițistul din Galați găsit împușcat în pădure, scoate la iveală o problemă ținută sub tăcere. Ce l-ar fi determinat să facă gestul extrem: „La noi e privit ca o ciudățenie”
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Scandal după ce Moldova a dat doar 3 puncte României la Eurovision 2026. Prezentatoarea de la Chișinău n-a vrut să anunțe rezultatul
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Andreea Ibacka a confirmat divorțul de Cabral! Primele declarații ale vedetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că România merita un rezultat mai bun la Eurovision 2026?
Observator » Tehnologie » Gadgeturile recondiționate, tot mai populare printre tineri. Prețuri cu până la 50% mai mici
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.