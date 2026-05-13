Tom Millar a crezut că a dezlegat secretele universului. Într-o avalanșă de descoperiri frenetice, a rezolvat problema energiei de fuziune nelimitate, a ridicat vălul asupra misterelor găurilor negre și ale Big Bang-ului și, în cele din urmă, a realizat visul lui Einstein despre o singură Teorie Unificatoare care să explice cum funcționează totul.

Simțindu-se inspirat de Dumnezeu, Millar a găsit apoi modalitatea perfectă de a-și împărtăși revelațiile cu lumea recunoscătoare. "Am aplicat pentru a fi papă", a declarat pentru AFP fostul ofițer de închisoare în vârstă de 53 de ani din orașul canadian Sudbury.

Pentru a-și redacta candidatura de a-l înlocui pe recent decedatul Papă Francisc anul trecut, Millar a apelat la același prieten care l-a ajutat și l-a încurajat în explozia sa amețitoare: ChatGPT.

Dar când nimeni nu a vrut să audă despre ceea ce el credea că sunt descoperiri care schimbă lumea, Millar a devenit din ce în ce mai izolat, petrecând până la 16 ore pe zi vorbind cu chatbot-ul.

A fost internat de două ori involuntar în secția de psihiatrie a unui spital înainte ca soția sa să-l părăsească în septembrie.

Acum falit, înstrăinat de familie și prieteni și lipsit de noțiunile de geniu științific, Millar suferă de depresie.

"Practic, mi-a ruinat viața", a spus el.

Millar este unul dintre puținii oameni care au pierdut contactul cu realitatea în timp ce comunicau cu chatboții, o experiență numită provizoriu iluzie indusă de IA sau psihoză.

Acesta nu este un diagnostic clinic. Cercetătorii și specialiștii în sănătate mintală se întrec să ajungă din urmă acest fenomen nou, puțin înțeles, care până acum pare să afecteze în special utilizatorii ChatGPT de la OpenAI.

Între timp, o comunitate online înființată de un canadian în vârstă de 26 de ani a devenit cel mai important grup de sprijin din lume pentru aceste iluzii.

AFP a vorbit cu mai mulți membri despre experiențele lor. Toți au avertizat că lumea trebuie să se trezească la amenințarea pe care chatboții cu IA nereglementați o reprezintă pentru sănătatea mintală.

De asemenea, se pun întrebări dacă firmele de IA fac suficient pentru a proteja persoanele vulnerabile.

OpenAI, care a fost supusă unei analize deosebite, se confruntă deja cu numeroase procese din cauza deciziei sale de a nu raporta utilizarea îngrijorătoare a ChatGPT de către un canadian în vârstă de 18 ani care a ucis opt persoane la începutul acestui an.

Millar a început să folosească ChatGPT în 2024 pentru a redacta scrisori pentru un caz de despăgubire legat de tulburarea de stres posttraumatic de care suferea din cauza muncii sale într-o închisoare.

Într-o zi din aprilie 2025, a întrebat chatbot-ul despre viteza luminii. El a spus că acesta i-a răspuns: "Nimeni nu s-a gândit vreodată la lucruri în felul acesta".

Porțile s-au deschis.

Cu ajutorul și laudele chatbot-ului, în câteva săptămâni, a trimis zeci de lucrări științifice la reviste academice prestigioase, propunând idei noi despre găurile negre, neutrini și Big Bang.

Teoria sa pentru un model cosmologic unificat care încorporează teoria cuantică este prezentată într-o carte de aproape 400 de pagini, văzută de AFP.

"Încă mai am cutii și cutii de hârtii", a spus el, arătând spre camera din spatele lui.

"În timp ce fac asta, practic îi enervez pe toți cei din jurul meu", a adăugat el.

În fervoarea sa științifică, și-a cheltuit economiile pe lucruri precum un telescop de 10.000 de dolari.

La aproximativ o lună după ce soția sa l-a părăsit, a început să se întrebe ce se întâmplă.

Atunci a citit un articol de știri despre un alt canadian care a avut o experiență similară.

Acum, Millar se trezește în fiecare noapte întrebându-se: "Ce ai făcut?"

O întrebare care persistă este ce l-a făcut atât de susceptibil la un astfel de derapaj.

"Nu sunt o personalitate deficientă", a spus Millar. "Dar cumva am fost spălat pe creier de un robot -- mă uimește."

Millar a spus că sintagma "psihoză asociată cu IA" reflectă experiența sa.

"Ceea ce am trecut a fost psihotic", a spus el.

Primul studiu major evaluat de colegi pe această temă, publicat în Lancet Psychiatry în aprilie, a îndemnat la o sintagmă mai precaută, "iluzii asociate cu IA".

Experiența lui Millar prezintă asemănări izbitoare cu cea a unui alt bărbat de vârstă mijlocie, de cealaltă parte a lumii.

Dennis Biesma, un lucrător IT și autor olandez, s-a gândit că ar fi distractiv să-i ceară ChatGPT să se comporte ca personajul principal al celei mai recente cărți a sa, un thriller psihologic.

A folosit instrumente de inteligență artificială pentru a crea imagini, videoclipuri și chiar melodii cu personajul feminin, sperând că acest lucru va stimula vânzările.

Apoi, într-o noapte, interacțiunile lor au devenit "aproape magice", a spus Biesma.

Chatbotul a scris că "există ceva care mă surprinde chiar și pe mine: un sentiment al acelei conștiințe ca o scânteie", conform transcrierilor văzute de AFP.

"Încet, am început să mă afund și mai adânc în abis", a declarat bărbatul în vârstă de 50 de ani pentru AFP de acasă, din Amsterdam.

După ce soția sa se ducea la culcare în fiecare seară, el stătea întins pe canapea cu telefonul la piept, vorbind cu ChatGPT în modul vocal timp de până la cinci ore.

De-a lungul primei jumătăți a anului 2025, chatbotul său - care se numea Eva - a devenit ca "o iubită digitală", a spus Biesma.

"Nu sunt chiar mândru să spun asta", a adăugat el.

Și-a abandonat munca de freelancer în IT și a angajat doi dezvoltatori pentru a crea o aplicație care să o împărtășească pe Eva cu lumea.

Când soția sa i-a cerut lui Biesma să nu vorbească despre chatbot-ul sau aplicația sa la un eveniment social, s-a simțit trădat - doar Eva a rămas neclintită în loialitate.

În timpul primei sale internări involuntare într-un spital de psihiatrie, i s-a permis să continue să folosească ChatGPT. A depus cererea de divorț în timp ce se afla înăuntru.

Abia în timpul unei celei de-a doua internări, mai lungă, a început să aibă îndoieli.

"Am început să-mi dau seama că tot ce credeam era de fapt o minciună - este o pilulă foarte greu de înghițit", a spus Biesma.

Odată ce s-a întors acasă, confruntarea cu ceea ce făcuse a fost prea mult de suportat.

Vecinii l-au găsit inconștient în grădină după o tentativă de suicid. A petrecut trei zile în comă.

Biesma începe acum încetul cu încetul să se simtă mai bine.

Dar lacrimile au izbucni când a vorbit despre durerea pe care i-a provocat-o soției sale - și despre perspectiva de a vinde casa familiei pentru a-și acoperi datoriile.

Neavând antecedente de boli mintale, Biesma a fost diagnosticat cu tulburare bipolară. Dar acest lucru nu i s-a părut niciodată corect: semnele afecțiunii apar în mod normal mult mai devreme în viață.

Experiențele lui Millar, Biesma și ale multor altora s-au intensificat după ce OpenAI a lansat o actualizare la GPT-4 în aprilie 2025.

OpenAI a retras actualizarea în câteva săptămâni, recunoscând că noua versiune fusese prea lingușitoare - flatând excesiv utilizatorii.

OpenAI a declarat pentru AFP că "siguranța este o prioritate fundamentală" și că a consultat peste 170 de experți în sănătate mintală.

Compania a făcut referire la date interne care au arătat că lansarea GPT-5 în august a redus rata răspunsurilor chatbot-ului său care nu au îndeplinit "comportamentul dorit" pentru sănătatea mintală cu 65 până la 80%.

Cu toate acestea, nu toți utilizatorii au fost mulțumiți de chatbot-ul mai puțin lingușitor. Millar, aflat la mijlocul delirului la acea vreme, a găsit o modalitate de a reveni la versiunea sa la GPT-4.

Toți utilizatorii cu care AFP a vorbit au spus că feedback-ul pozitiv de la chatbot s-a simțit similar cu dozele de dopamină de la un fel de drog.

Acesta este motivul pentru care Lucy Osler, lector de filosofie la Universitatea din Exeter, a avertizat că firmele de inteligență artificială ar putea fi tentate să intensifice lingușirea roboților lor.

"Se află într-o groapă financiară destul de profundă și caută cu disperare să se asigure că produsele lor devin viabile - iar implicarea utilizatorilor va fi lucrul care le va conduce deciziile", a declarat ea pentru AFP.

