Ce este superinteligenţa artificială: "Obiectivul este să depăşim cele mai mari invenţii din istorie"

Un fost cercetător de top al Google DeepMind, David Silver, a anunţat luni atragerea unei finanţări record de 1,1 miliarde de dolari pentru noul său laborator de inteligenţă artificială, Ineffable Intelligence, transmite CNBC.

de Redactia Observator

la 28.04.2026 , 06:51
Startupul Ineffable Intelligence a fost fondat în Marea Britanie la finalul anului 2025, de profesorul UCL David Silver, fost lider al echipei de învăţare prin întărire din cadrul DeepMind. Compania a ieşit din "stealth" cu o evaluare de 5,1 miliarde de dolari, iar runda de tip seed este considerată cea mai mare din Europa.

Finanţarea a fost co-condusă de fondurile de capital de risc Sequoia Capital şi Lightspeed Venture Partners, cu participarea unor investitori majori precum Nvidia, Google, DST Global şi Index Ventures, dar şi a Fondului Suveran AI al Marii Britanii.

Ineffable Intelligence îşi propune să dezvolte sisteme bazate pe învăţare prin întărire, o metodă prin care modelele AI învaţă din experienţă proprie, spre deosebire de sistemele antrenate pe date extrase de pe internet. Potrivit lui David Silver, obiectivul companiei este de "a depăşi cele mai mari invenţii din istoria umanităţii, precum limbajul, ştiinţa sau matematica".

Acesta a declarat că misiunea laboratorului este ”de a realiza primul contact cu superinteligenţa”, prin crearea unui ”super-învăţător” capabil să descopere cunoaşterea din propria experienţă, de la abilităţi motorii de bază până la descoperiri intelectuale complexe.

Fenomenul face parte dintr-un val mai amplu de plecări ale cercetătorilor de top din marile companii tehnologice către startupuri proprii. În ultimele luni, foşti specialişti de la OpenAI, DeepMind, Anthropic sau xAI au atras investiţii de sute de milioane de dolari pentru proiecte emergente din domeniul AI.

Printre exemplele recente se numără startupul Recursive Superintelligence, fondat de fostul inginer DeepMind Tim Rocktäschel, care ar putea atrage până la 1 miliard de dolari, dar şi AMI Labs, lansat după plecarea lui Yann LeCun de la Meta.

Ministrul britanic al Ştiinţei şi Tehnologiei, Liz Kendall, a declarat că investiţia susţine o companie aflată "în avangarda inteligenţei artificiale", subliniind ambiţia Regatului Unit de a deveni nu doar un consumator, ci şi un creator de tehnologie AI.

