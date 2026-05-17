Seară istorică pentru România la Eurovision. Alexandra Căpitănescu a cucerit Europa şi a obţinut 296 de puncte, cel mai bun scor din istoria participării noastre. S-a clasat pe locul al treilea, în timp ce marele trofeu merge la Bulgaria pentru un hit compus de un român. Votul de la Eurovision a stârnit multe controverse. Cea mai mare dezamăgire: punctajul primit de la juriul din Republica Moldova.

Acorduri de chitară electrică, emoţii şi o energie dezlănțuită pe scena de la Viena. Alexandra Căpitănescu a reuşit să livreze un spectacol mamorabil în marea finală Eurovision.

Comparată de fani cu Lady Gaga, pentru stilul său exploziv, tânăra de 22 de ani a interpretat piesa rock "Choke Me".

Momentul a ridicat publicul din sală în picioare. Nu însă şi juriul din cele 35 de delegaţii. Doar Luxemburg a acordat 12 puncte României. Vecinii bulgari şi sârbi - zero. Au fost aşteptări mari din partea Republicii Moldova, însă juraţii ne-au acordat doar 3 puncte, în timp ce noi am acordat 10. Pe reţelele sociale, au apărut nemulţumirile. Prezentatoarea din Republica Moldova a fost şi ea indignată.

"Eu când am primit rezultatul, foiţa aia pe care să o citesc, şi am văzut punctele alea, am văzut România 3 puncte, Ucraina. Eu am avut o reacţie de şoc. Voi glumiţi?", explică Margarita Druță, purtătoarea de cuvânt a juriului Moldovei.

Ministrul Culturii de la Chişinău a cerut explicaţii juriului Republicii Moldova, care au explicat că au jurizat piesa de la repetiţii.

"Noi am jurizat ieri, nu azi. Și ieri s-a cântat pe alocuri destul de diferit. Chiar foarte. Mai multe țări au fost mult sub nivelul prestației de azi", a scris pe Facebook Victoria Cuşnir, unul dintre cei 7 membri ai juriului. După notele lor, România se afla pe locul 13, însă telespectatorii au răsturnat clasamentul. Publicul din Republica Moldova ne-a acordat 12 puncte. Când s-a tras linie, am ajuns însă pe locul trei.

Cu 296 de puncte în total, Alexandra Căpitănescu a strâns cel mai bun scor obţinut vreodată de ţara noastră. Acasă, la aeroportul Otopeni, mai mulţi fani au aşteptat-o cu buchete de flori.

"Suntem, cum s-ar spune în anii trecuţi, 'câştigătorii inimilor' şi cred că asta e mult mai important decât nişte note acordate", a declarat Alexandra Căpitănescu, la sosirea în București.

"Vreau să mulţumesc tuturor oamenilor implicaţi, singuri nu am fi reuşit să facem această performanţă şi ca un sfat pentru viitorii participanţi, aveţi nevoie de o echipă, de oameni în care să vă puneţi toată încrederea. România a demonstrat în momentul de faţă că poate fi un popor unit", a mai spus Alexandra Căpitănescu.

Câştigătoarea competiţiei de la Viena a fost Bulgaria, cu 516 puncte. Piesa cu influenţe de pop electronic e compusă tot de un român.

"Nu ne-am fi gândit că piesa ar trebui făcută pentru Eurovision. Drept dovadă, a stat la sertar timp de 3 ani de zile până ca bulgarii să decidă că vor să participe cu un artist la Eurovision", a explicat Cristian Nicolae Tarcea, producător muzical.

Cu o baladă de dragoste cântată în ebraică, franceză şi engleză, pe locul doi s-a clasat Israel. O prezenţă aprig contestată şi anul acesta.

