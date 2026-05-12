Google a fost vizat de un atac cibernetic uriaș. În premieră acesta a fost coordonat de inteligența artificială. Atacul a fost respins, dar a evidențiat riscul utilizării IA de către atacatori.

Primul atac cibernetic coordonat de Inteligenţă Artificială a avut ca ţintă Google - Profimedia

Atacul cibernetic a folosit inteligența artificială pentru a descoperi o eroare majoră în software-ul Google, despre care proprii dezvoltatori nu aveau nicio idee, potrivit Futurism.

Atacul a fost dejucat, dar a ridicat mari semne de întrebare privind capacitatea companiilor de a se apăra de noile tipuri de atacuri cibernetice. Reprezentanții gigantului tehnologic nu au spus cine a fost în spatele atacului, dar este clar că a fost folosită tehnologia de ultimă generație.

Conform Google, hackerii au folosit inteligența artificială pentru a identifica ceea ce este cunoscut sub numele de vulnerabilitate zero-day, o eroare într-un software care nu era cunoscută dezvoltatorilor săi. Atunci când sunt descoperite, vulnerabilitățile îi lasă pe dezvoltatori fără apărare.

Articolul continuă după reclamă

În acest caz, vulnerabilitatea zero-day le-ar fi permis hackerilor să ocolească autentificarea cu doi factori pe un "instrument popular de administrare a sistemului, open-source, bazat pe web". Instrumentul nu a fost specificat, iar hackerii ar fi intrat în sistem doar dacă ar fi știut numele de utilizator și parola unei persoane.

Având în vedere că autentificarea cu doi factori este ultima linie de apărare semnificativă pentru majoritatea utilizatorilor și că parolele acestora sunt de cele mai multe ori slabe, atacul cibernetic ar fi putut avea un efect catastrofal.

Experții au spus că acesta a fost primul exemplu de vulnerabilitate zero-day exploatată de hackeri, cu ajutorul inteligenței artificiale. Ei au mai spus că atacul reprezintă un exemplu pentru ceea ce va urma având în vedere dezvoltarea accelerată a produselor cu IA.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰