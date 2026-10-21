Un elev din din Constanţa a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Olimpiada Internațională de Inteligență Artificială, desfăşurată în Kazahstan. La doar 18 ani, Alexandru a concurat cu liceeni din peste o sută de țări și a reușit să obțină aurul după două zile încărcare cu probe.

A fost prima lui competiție de acest nivel, iar rezultatul l-a dus pe locul 19 la nivel mondial și în "100 de tineri pentru dezvoltarea României".

"Pasiunea pentru inteligenţa artificială vine din copilăria mea, de când mă jucam jocuri video şi vedeam acei inamici sau acei roboţi.", mărturiseşte Alexandru Burileanu, elev olimpic.

Pentru a obține titlul mondial, concurenții au avut de rezolvat o serie de aplicații complexe structurate pe parcursul a două zile de examinare intensă.

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Testele au inclus subiecte avansate de procesare a imaginilor, analiză de text și algoritmi de machine learning. Dincolo de dificultatea teoretică a subiectelor propuse, participanții au fost nevoiți să gestioneze și o serie de probleme organizatorice apărute chiar în timpul probelor.