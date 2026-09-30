Marile companii AI au semnat un cod de conduită, în prezenţa lui Trump. "Este aproape ca o Constituţie"

Confruntaţi cu exprimarea unor îngrijorări crescânde faţă de pericolele Inteligenţei Artificiale (IA), liderii marilor companii americane din domeniu au adoptat marţi un cod de conduită pe bază de voluntariat, spre mulţumirea preşedintelui Donald Trump, care se opune oricărei reglementări constrângătoare în acest domeniu, relatează AFP.

După o reuniune pe care a găzduit-o la Casa Albă, preşedintele american a anunţat în faţa presei adoptarea unor principii "obligatorii din punct de vedere moral".

El a publicat apoi pe reţeaua sa de socializare Truth Social o înţelegere de o pagină convenită de aceşti manageri, care include şi menţiunea că "în timp, ar putea fi oportună codificarea acestor etape sub forma unor legi sau reglementări" în sectorul IA, care concentrează o uriaşă putere tehnologică şi economică.

Această înţelegere "este aproape ca o Constituţie", a remarcat Trump, precizând că a semnat şi el documentul.

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Elon Musk (Tesla, X, Grok, SpaceX), Dario Amodei (Anthropic), Sundar Pichai (Google), Mark Zuckerberg (Meta) şi Jensen Huang (Nvidia) au vorbit pe rând în faţa presei.

Mai târziu, la un eveniment separat, Mark Zuckerberg a spus că marile companii din domeniul IA "îşi vor da note unele altora, ceea ce este oricum mai bine decât să-ţi dai note singur".

Conform textului publicat de Trump, aceste companii se angajează să implementeze "patru niveluri" de control. Acestea vor fi "controale interne robuste" privind comportamentul modelelor în domenii precum "securitatea cibernetică" sau "ameninţările chimice", crearea unor echipe interne specializate pentru a gestiona aceste controale, acceptarea unor evaluărilor "externe" şi desemnarea unor "comitete independente" la cel mai înalt nivel ierarhic.

De asemenea, companiile se angajează să se întâlnească "periodic pentru a stabili norme şi bune practici".

"Cred că această tehnologie implică riscuri reale", a afirmat la întâlnirea de la Casa Alba directorul general al Anthropic, Dario Amodei. Acesta a contribuit la lansarea dezbaterii privind reglementarea IA şi pledează pentru încetinirea dezvoltării acestor tehnologii, în timp ce majoritatea celorlalte companii americane din sectorul înaltelor tehnologii se opun frânării ritmului de dezvoltare a IA, această opinie din urmă fiind şi cea susţinută de Trump.

Tot compania Anthropic, care a creat modelul Claude, a avertizat în prospectul său pentru listarea la bursă că tehnologiile sale de IA ar putea implica "riscuri existenţiale pentru umanitate".

Dar preşedintele american nu vrea să împiedice dezvoltarea unor astfel de tehnologii în faţa concurenţei din partea Chinei, în timp ce Uniunea Europeană, care a rămas în urma Statelor Unite în domeniul IA, cere încetinirea dezvoltării sale, mai ales a modelelor cele mai riscante de IA.

Pe de altă parte, preşedintele republican a publicat marţi seara pe reţeaua sa de socializare Truth Social un decret care oficializează termenul de "Superinteligenţă" (SI) pentru referirile viitoare ale administraţiei sale la "Inteligenţa Artificială" (IA), termen în care el vede o conotaţie negativă.

Însă "schimbarea numelui Inteligenţei Artificiale nu face nimic în sensul abordării riscurilor foarte concrete asociate cu sistemele de IA tot mai puternice", a reacţionat senatorul democrat Mark Warner.

Mai multe incidente de securitate survenite în ultimele luni şi unele avertismente foarte sumbre despre pericolele IA pentru întreaga umanitate au adus acest subiect printre temele de campanie electorală înaintea alegerilor intermediare din 3 noiembrie. Conform unui sondaj publicat de CNN, 82% dintre americani spun că sunt îngrijoraţi de rata rapidă de dezvoltare a acestui domeniu.

Totuşi, în opinia preşedintelui republican al Camerei Reprezentanţilor, Statele Unite îşi pot menţine avantajul în faţa concurenţilor în domeniul IA şi pot face acest lucru "în siguranţă".

În acest timp, compania OpenAI a anunţat luni că renunţă la lansarea unui model considerat prea riscant. Directorul general al acestei companii, Sam Altman, absent la întâlnirea desfăşurată la Casa Albă, a pledat pentru o abordare "centristă" care să menţină un echilibru între două riscuri, cel al unei "pierderi accidentale a controlului" şi cel al unei "prea mari concentrări a puterii".

De asemenea, Trump a confirmat la reuniunea de marţi sprijinul său entuziast pentru construirea de centre de date, în pofida unor proteste locale faţă de aceste infrastructuri.