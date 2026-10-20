Chirie mai mică, într-un apartament gol. Tot mai mulţi români preferă să închirieze locuinţe nemobilate. Varianta este populară în Occident și poate aduce economii pe termen lung. Vine însă și cu un risc. Investești bani într-o casă care nu îți aparține.

"L-am ales nemobilat pentru că ne-am dorit să-l amenajăm după gustul nostru și să locuim aici mai mulți ani. Am investit în mobilă, dar măcar știm că este a noastră", spune Mihaela, chiriaşă. Mihaela a plătit mobila din propriul buzunar pentru că nu îşi doreşte să se mute prea curând. În plus, face o economie pe termen lung la chirie. "Noi plătim în jur de 500 de euro pe lună pentru un apartament cu două camere. Dacă ne mutăm, o luăm cu noi, deși nu o să fie deloc ușor să o transportăm pe toată. Tocmai de asta am și căutat ceva pe termen lung, să nu fim nevoiți să ne mutăm prea curând", spune Mihaela, chiriaşă.

România a înregistrat cea mai mare creștere anuală a chiriilor din UE, de 43,5%

Diferențele de preț se văd și în anunțurile imobiliare. În același cartier, două apartamente asemănătoare pot avea chirii diferite doar pentru că unul este mobilat, iar celălalt nu. Pereți goi, camere goale și nicio piesă de mobilier. Așa arată un apartament pentru care chiriașul plătește 600 de euro pe lună. Pentru unul similar, dar gata mobilat, ar scoate din buzunar încă 100 de euro in plus pe luna. "Pentru un proprietar presupune un efort mai mic. Pentru că mobilarea unui apartament nou, trebuie să pună un cost de 15-20.000 de euro pentru mobilarea, utilarea acelui apartament. Situația este însă mai desîntâlnită când vine vorba de utilități, de echipamente. Sunt mulți chiriași care doresc să vină cu propriul televizor, de exemplu, chiar cu propriul abunament de internet", a declarat Daniel Crainic, marketing officer platformă imobiliară.

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​Pentru cei care se mută des, cheltuielile de amenajare și transport pot cântări mai greu decât economia la chirie. La o investiție de 20.000 de lei în mobilier, recuperarea banilor ar dura până la 7 ani. "Sunt clienţii care caută stabilitate. Dacă semnează un contract pe 4-5 ani îşi permit să investească în mobilarea apartamentului, dar şi chiria va fi negociată. Cei care caută pentru diferite activităţi comerciale, cum ar fi cabinete medicale, notariale. Pentru ei este chiar un avantaj ca apartamentul să fie nemobilat", a declarat Luiza Radu, vicepresedinte APAIR. Înainte de a cumpăra primul dulap sau prima canapea, chiriașii trebuie să se asigure că au toate condițiile trecute în contract. Inclusiv ce se întâmplă dacă sunt nevoiți să plece mai devreme.

"Dacă contractul este bine negociat de la început şi ştim exact termenii şi condiţiile contractului, de multe ori cei care investesc în apartament, negociază o chirie mai mică, ca să-şi scoată investiţia în timp. Ar mai fi riscul dacă apare ceva neprevăzut şi atunci dacă ai investit o sumă măricică şi trebuie să pleci... e mai greu de recuperat", a declarat Luiza Radu, vicepresedinte APAIR. România a înregistrat cea mai mare creștere anuală a chiriilor din Uniunea Europeană, de 43,5%.