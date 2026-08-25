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Video ANIMAŢIE. Fetiţă de 10 ani, în stare critică după ce a fost lovită de maşină: "Mi-a sărit în faţă"

Fetiţă de 10 ani, în stare critică după ce a fost lovită de maşină. Reacţia şoferului: "Mi-a sărit în faţă" Fetiţă de 10 ani, în stare critică după ce a fost lovită de maşină. Reacţia şoferului: "Mi-a sărit în faţă" Galerie (2)
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Bogdan Dinu, Marko Pavlovici | Timp citire: 2 minute
Publicat la 25.08.2026, 19:24 | Modificat la 25.08.2026, 20:10

O fetiţă de 10 ani, din Alexandria, se zbate între viaţă şi moarte după ce a fost spulberată de o maşină chiar în faţa casei sale. Copila a traversat strada neregulamentar, pe urmele asistentei maternale care o are în grijă şi a fost lovită în plin. Camerele de supraveghere arată că şoferul circula cu viteză, chiar dacă limita în zonă e de 30 de kilometri la oră.

Asistenta maternală este prima care traversează prin loc nepermis. Până să treacă strada, o avertizează pe copilă să fie atentă. Trece o maşină, rămâne pe loc. Nu apucă să o observe pe a doua. Fetiţa o ia la fugă şi este lovită în plin.

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Impactul a aruncat-o pe copilă la peste 10 metri

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Impactul o aruncă pe fetiţă mai bine de 10 metri. Când îşi dă seama ce s-a petrecut, şoferul încremeneşte.

Martor: A lovit-o în plin sau ce s-a întâmplat?

Şofer: Mi-a sărit în faţă. Pur şi simplu mi-a sărit, aşa, în faţă!

Martor: Băi, frate! Dar nu se merge cu viteza asta!

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Copila a fost resuscitată şi dusă de urgenţă la spitalul din Alexandria. Medicii au fost nevoiţi să îi scoată splina, înainte de a o transfera la Bucureşti.

Următoarele ore sunt cruciale pentru fetiţa de 10 ani

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Asistenta maternală stă acum la căpătâiul copilei pe care o avea în grijă de mai mulţi ani.

Scurtătura care i-ar putea pune capăt carierei asistentei maternale

De la locul accidentului şi până la cea mai apropiată trecere de pietoni sunt puţin peste 100 de metri. Însă femeia a ales o scurtătură care i-ar putea pune capăt carierei.

"Noi am observat din filmuleţ o neglijenţă în modul de a trata situaţia. Având în vedere situaţia, va fi foarte greu să mai intre în sistemul de protecţie a copilului", a declarat Florinel Dragomirescu, director DGASPC Teleorman.

Anchetatorii trebuie să stabilească şi viteza pe care o avea şoferul care a lovit fetiţa. Strada pe care s-a petrecut are o limită de 30 de kilometri la oră.

Deşi indicatorul este vizibil, oamenii locului spun că prea puţini ţin seama de el.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă. Dacă şoferul va fi găsit vinovat, ar putea face doi ani de închisoare.

Bogdan Dinu
Bogdan Dinu
Marko Pavlovici
Marko Pavlovici

Reporter Observator Antena 1 specializat pe Sănătate.

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