O fetiţă de 10 ani, din Alexandria, se zbate între viaţă şi moarte după ce a fost spulberată de o maşină chiar în faţa casei sale. Copila a traversat strada neregulamentar, pe urmele asistentei maternale care o are în grijă şi a fost lovită în plin. Camerele de supraveghere arată că şoferul circula cu viteză, chiar dacă limita în zonă e de 30 de kilometri la oră.

Fetiţă de 10 ani, în stare critică după ce a fost lovită de maşină. Reacţia şoferului: "Mi-a sărit în faţă"

Asistenta maternală este prima care traversează prin loc nepermis. Până să treacă strada, o avertizează pe copilă să fie atentă. Trece o maşină, rămâne pe loc. Nu apucă să o observe pe a doua. Fetiţa o ia la fugă şi este lovită în plin.

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Impactul a aruncat-o pe copilă la peste 10 metri

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Impactul o aruncă pe fetiţă mai bine de 10 metri. Când îşi dă seama ce s-a petrecut, şoferul încremeneşte.

Martor: A lovit-o în plin sau ce s-a întâmplat?

Şofer: Mi-a sărit în faţă. Pur şi simplu mi-a sărit, aşa, în faţă!

Martor: Băi, frate! Dar nu se merge cu viteza asta!

Copila a fost resuscitată şi dusă de urgenţă la spitalul din Alexandria. Medicii au fost nevoiţi să îi scoată splina, înainte de a o transfera la Bucureşti.

Următoarele ore sunt cruciale pentru fetiţa de 10 ani

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Asistenta maternală stă acum la căpătâiul copilei pe care o avea în grijă de mai mulţi ani.

Scurtătura care i-ar putea pune capăt carierei asistentei maternale

De la locul accidentului şi până la cea mai apropiată trecere de pietoni sunt puţin peste 100 de metri. Însă femeia a ales o scurtătură care i-ar putea pune capăt carierei.

"Noi am observat din filmuleţ o neglijenţă în modul de a trata situaţia. Având în vedere situaţia, va fi foarte greu să mai intre în sistemul de protecţie a copilului", a declarat Florinel Dragomirescu, director DGASPC Teleorman.

Anchetatorii trebuie să stabilească şi viteza pe care o avea şoferul care a lovit fetiţa. Strada pe care s-a petrecut are o limită de 30 de kilometri la oră.

Deşi indicatorul este vizibil, oamenii locului spun că prea puţini ţin seama de el.

Poliţia a deschis un dosar penal pentru vătămare din culpă. Dacă şoferul va fi găsit vinovat, ar putea face doi ani de închisoare.