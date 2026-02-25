După lista ruşinii de care vă spuneam la începutul jurnalului, statul a mai găsit o modalitate prin care să ne preseze să ne plătim datoriile la stat. În cazul şoferilor, vorbim despre o adevărată pedeapsă: n-ai plătit amenda, rămâi fără permis. O zi pentru fiecare 50 de lei restanţă. Măsura este cuprinsă în ordonanţa care priveşte reforma administraţiei şi ar putea intra în vigoare la 1 septembrie.

Românul nu e nici cel mai bun şofer, dacă ne uităm la statistici şi nici cel mai bun platnic când e vorba de amenzi. Doar 4 din 10 amenzi de circulaţie sunt plătite, ne spune primul ministru. De aici decizia de a-i presa cu o suspendare a dreptului de a conduce pe răi-platnici. În anumite condiţii.

Cât durează această suspendare?

Suspendarea se realizează automat la 105 zile de la constatarea contravenţiei, mai simplu spus, data de pe provesul verbal. Adică cele 15 zile în care poate fi plătită jumătate din suma amenzii plus 90 de zile de graţie. În această perioadă şoferul va fi atenţionat cu o somaţie de plată.

Articolul continuă după reclamă

Dacă nu plăteşte nici în această perioadă, permisul va fi suspendat automat. Şoferul nu trebuie să predea fizic carnetul, dar în evidenţa MAI se va vedea acest lucru. Adică la un eventual control de rutină, se va alege în plus cu un dosar penal şi amendă penală. Foarte interesant, în momentul plăţii, în ceea ce ar trebui să fie un sistem integrat MAI şi autorităţi locale, această suspendare va fi ridicată automat.

Cât durează această suspendare? O zi pentru fiecare 50 de lei din amendă. Asta e propunerea. Adică pentru o banală centură de siguranţă, 2 puncte, 405 lei, 8 zile permis suspendat. Dacă vorbim de ITP expirat, amendă maximă clasa a 4-a, 81 de zile de suspendare pentru cei 4.050 de lei. Şi apropo de sistemul informatic integrat, şi dacă doriţi să reduceti o suspendare propriu zisă de permis, să spunem de la 3 la 2 luni, o treime, trebuie să faceţi dovada plăţii amenzilor de circulaţie.

