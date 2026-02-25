Tot noi strângem cureaua - episodul trei. 20 de mii de angajaţi de la stat urmează să fie anunţaţi că... NU mai au loc de muncă. Alte 45 de mii de posturi dispar cu totul. Vorbim despre funcţionari din Primării, Consilii Judeţene şi din Ministere. Aşa arată marea reformă a administraţiei, adoptată aseară de Guvern, după luni la rând de negocieri tensionate. Poliţiştii locali vor fi luaţi în vizor la numărătoare - unul singur va avea în grijă 1.200 de oameni. Şi, în plus, va creşte vârsta de pensionare în structurile MAI, chiar şi în Armată. Iar peste toate acestea, ministrul Dezvoltării s-a gândit că e cazul să pună presiune pe oameni.... să-şi plătească taxele la stat, prin publicarea unei liste a ruşinii, cu numele datornicilor.

Guvernul a dat aseară undă verde listei de tăieri. Reforma administraţiei începe cu posturi tăiate şi cheltuieli reduse în primării şi în instituţii centrale.

În adminstraţia locală vor fi desfiinţate 10% din posturile ocupate. 13 mii de funcţionari din Primării si Consilii Judetene vor fi daţi afară. La fel şi 6.000 de consilieri din cabinetele demnitarilor. Anul acesta primarii vor avea de ales: fie vor concedia o parte dintre angajaţi, fie vor tăia 10% din bugetele de salarii. Potrivit premierului, două treimi dintre primării vor fi obligate să aplice concedieri. Asta în timp ce peste 700 dintre ele nu vor fi afectate de această reformă. Măsuri de austeritate vor fi aplicate şi în prefecturi: 25% dintre angajati ar putea fi concediaţi.

"Face cele două administraţii mai eficiente, propunând audituri de personal şi reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că nu sunt justificate, ceea ce va face să avem o administraţie locală şi centrală mai eficientă în anii următori", spune Ilie Bolojan, premier.

Tăieri de 10% vor fi şi în adminstraţia centrală

În ministere şi în toate instituţiile din subordinea Guvernului. Aici însă nu se va tăia din salariile de bază, dar vor fi eliminate unele prime si sporuri încasate de bugetari. Coaliţia a introdus mai multe exceptii: angajaţii din Sănatate, Educaţie şi Cultură vor rămâne cu salariile intacte. La fel şi cei din sistemul de apărare şi ordine publică - Armata, Poliţia şi Serviciile Secrete. În plus, reducerile aplicate anul trecut vor fi incluse acum în ajustarea totală de 10%. Altfel spus, un minister care şi-a redus deja cheltuielile cu 6%, va aplica anul acesta doar diferenţa de 4%.

În ceea ce priveşte Armata şi Poliţia, economiile vor fi făcute prin creşterea treptată a vârstei de pensionare pentru militari şi poliţişti până la pragul de 65 de ani.

"Pentru cei care astăzi îndeplinesc vârsta de pensionare va fi o perioadă tranzitorie, iar dânşii vor putea să se pensioneze după actuala lege fără să fie afectaţi de noile prevederi", spune Ilie Bolojan, premierul României.

Coaliția de guvernare a decis şi reducerea cu 50% a taxelor pentru prima locuință și primul autoturism în cazul persoanele încadrate în grad grav sau accentuat de handicap. Până anul acesta, acestea erau scutite total de plata impozitelor. Avocatul Poporului nu excude sesizarea Curţii Constituţionale.

Ordonanţa de urgenţă vine şi cu o altă surpriză

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, vrea o listă ruşinii publicată la nivel local care să cuprindă numele datornicilor la Fisc și la taxele locale. În paralel, autoritățile vor și o listă a bun-platnicilor, nu doar a restanţierilor.

"Se instituie o procedură de posibilitate de publicare la nivel local a listei debitorilor persoane fizice. Astfel încât această lista să ajute dacă vreți și ca și o presiune publică, dar și ca o presiune de transparență și de corectitudine față de toți cei care își plătesc taxele și impozitele cu bună credință și mult bun simţ", spune Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Exceptate de la reducerile de cheltuieli sunt Educația, Cultura, Sănătatea, dar și Apărarea. Banii din economii ar urma să fie investiţi în măsurile de relansare economică.

