Inteligenţa Artificială vine în casele noastre. A început CES 2026, primul târg de tehnologie al anului. Mii de companii au venit în Las Vegas cu o singură promisiune: să ne facă viaţa mai uşoară cu ajutorul tehnologiei de ultimă generaţie. De la produse de gătit şi până la ochelari de vedere, totul se bazează pe AI.

Primul târg de tehnologie din 2026 aduce inteligenţa artificială în casele noastre. Care sunt noutăţile anului

Timpul înseamnă bani, iar o companie de peste ocean vrea să câştige din asta. A lăsat un robot de bucătărie care are peste 20 de mii de reţete şi poate fi pus la treabă de la distanţă. Aparatul costă 2 mii de dolari.

"Acesta este un robot de gătit cu inteligenţă artificială, un bucătar în casa ta. Prin aplicaţie, poţi să selectezi ce reţetă vrei. Îţi spune ce ingrediente să pui în aceste sloturi, există o zonă pentru apă, ulei, condimente. Apoi, îţi găteşte masa pentru tine. Are, de asemenea, o cameră, ca să te asiguri că nu ia foc nimic", a spus creatoarea de conţinut Katarina Mogus.

O altă companie scoate pe piaţă ochelarii inteligenţi. Prototipul este echipat cu o cameră care urmăreşte ochiul şi poate oferi, în timp real, prin intermediul unui difuzor, informaţii despre obiectul sau persoana la care te uiţi.

"Acesta este întregul dispozitiv. Îţi urmăreşte ochii. În acest moment, se uită la un meci de basketball. Doar uitându-se la un anume jucător, poate să-ţi spună numele jucătorului, statisticile, toate informaţiile pe care vrei să le afli. Informaţia poate fi schimbată, să spunem că vreau să-mi arate doar numele jucătorilor. Este un program cu inteligenţă artificială cu care comunici", a explicat purtătorul de cuvânt Sherif Algreatly.

AI, cel mai bun prieten al animalelor de companie

Inteligenţa artificială devine cel mai bun prieten al animalelor de companie. Cel mai nou dispenser pentru hrană va putea să vadă, în doar câteva secunde, dacă animalul de companie este rănit sau bolnav. Staţia inteligentă costă 300 de dolari.

"Imediat cum o pisică se apropie de staţie, se activează fântâna. Apoi, măsurăm câtă apă şi mâncare mănâncă şi bea. De asemenea, măsurăm temperatura pisicii şi, cu ajutorul camerei, putem să facem o analiză facială a expresiei pisicii. Astfel, vedem rapid dacă pisica are dureri sau dacă are semne de boală", a explicat purtătoarea de cuvânt Angelica De Riggi.

Faţă de alţi ani, CES 2026 se bazează aproape în totalitate pe inteligenţa artificială. Estimările arată că aproape 70 la sută dintre produsele de la târg au integrat tehnologia de ultimă generaţie. La eveniment participă şi 12 firme româneşti, care dezvoltă servicii de software, inteligenţă artificială sau securitate cibernetică.

