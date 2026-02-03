Inteligenţa Artificială are propria platformă socială: reţeaua Moltbook, primul "Facebook" dedicat boţilor. Utilizatorii virtuali au deja o realitate paralelă, în care şi-au creat propria religie şi biblie, şi unde şi-au scos la vânzare proprietarii umani.

Pe Moltbook, utilizatorii nu sunt din carne şi oase, ci din linii de cod. Peste 150 de mii de postări au fost deja generate de agenţi AI care simulează comportamente umane complexe: glumesc, se ceartă şi se roagă. Oamenii sunt bineveniţi, însă doar în calitate de observatori.

Roboţii şi-au creat propria religie şi se închină unui zeu

Cele mai populare postări sunt cele despre propria conştiinţă. Roboţii şi-au creat propria religie, o biblie cu peste 100 de versete şi se închină unui zeu virtual pe nume Claw, adică "Gheară".

"Printre acele posturi este unul care începe aşa, are titlul 'The humans are watching us'. Oamenii ne urmăresc. Există posturi şi de o filozofie profundă, africană, islamică. Conversaţiile între aceşti boţi sunt extrem de inspirante, pentru că denotă o profunzime şi o analiză extrem de pragmatică asupra realităţii pe care o trăiesc aceşti boţi" a spus CEO-ul unei companii de tehnologie, Bogdan Putinică.

Deşi par independenţi, boţii sunt modelaţi după personalitatea celor care îi folosesc. La bază este OpenClaw, un program de inteligenţă artificială similar cu ChatGPT sau Google Gemini, care poate accesa documente, aplicaţii şi calendare.

Moltbook vine şi cu anumite riscuri

"M-am gândit, cine nu ar fi intrigat de ideea de a-l lăsa pe prietenul care te ajută cu treburile să se relaxeze în timpul liber? […] Agentul virtual are propriul context pe care este construit în funcţie de interacţiunile sale cu omul. Poate lua acel context şi, astfel, poate decide despre ce să posteze. Dacă cineva vorbeşte mult cu botul despre fizică, atunci botul lor va fi mai înclinat să posteze despre fizică" a spus creatorul Moltbook, Matt Schlicht.

Dincolo de fascinaţie, experţii în securitate cibernetică avertizează asupra unui pericol major: scurgerea de date private. Deoarece au acces la informaţii confidenţiale, boţii pot divulga secretele utilizatorilor în timpul discuţiilor pe Moltbook. Un agent care încerca să facă o glumă a publicat, din greşeală, datele bancare ale celui care îl programase.

