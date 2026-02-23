După mai multe zile de iarnă grea, Capitala începe să se mai dezmorțească, dar topirea zăpezii nu îi bucură şi pe pietoni. Pe trotuare sunt bălți și e gheață, iar de pe acoperișuri pândesc țurțurii și zăpada. Prin multe zone treci cu sufletul la gură şi cu privirea-n sus, dacă nu ai cum să ocoleşti blocul la o distanţă sigură. Autoritățile spun că au trimis echipe să îndepărteze pericolele și le-au cerut proprietarilor să își curețe acoperişurile.

Fierul se repară. Dacă are cine să plătească reparaţia, desigur. În teorie, fiecare asociaţie de proprietari are obligaţia să se asigure că gheaţa strânsă pe acoperişuri nu e un pericol pentru ceilalţi. Dacă se întâmplă să vă găsiţi maşina făcută zob, îl puteţi da în judecată pe cel care nu a curăţat clădirea. Va dura, însă. Aşa că mai bine încheiaţi o poliţă Casco sau parcaţi mai departe de clădire.

Autorităţile au dat până acum amenzi de peste 150.000 de lei

Adevăratele victime ale vremii de afară sunt, însă, pietonii​. Nordul Capitalei e sub ape. Pe trotuarele încă necurăţate, abia te poţi ţine pe picioare. Plouă cu avertismente, dar nu toate acoperişurile sunt curăţate. "Persoane fizice și juridice au obligația de a îndepărta zăpada depusă și gheața formată la nivelul tratălor, cât și țuțurii, în termen de 24 de ore de la oprirea ninsorii", a declarat Cristian Furdan, șef serviciu Ordine Publică Sectorul 3. Autorităţile au dat până acum amenzi de peste 150.000 de lei.

"Noi, ca primărie, facem tot posibilul să ajungem pe arterele principale, pe artere secundare, dar ca o comunitate adevărată ar trebui să avem sprijin principal și din partea celor care locuiesc în acest sector", a declarat Radu Tilita, purtător de cuvânt Primăria Sectorului 3. Anul trecut, o tânără de 35 de ani și-a pierdut viața în Chiajna, după ce a fost lovită de o bucată de gheață, desprinsă de pe acoperișul blocului în care locuia.

