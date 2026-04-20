Smartphoneurile şi tabletele vândute în Europa, obligate să aibă baterii înlocuibile şi porturi USB-C

Conform regulilor UE, smartphone-urile și tabletele vândute în Europa vor trebui să aibă baterii înlocuibile începând de anul viitor, pe fondul eforturilor de reducere a deșeurilor electronice în întregul bloc comunitar.

Noile reguli, aprobate în 2023 ca parte a unui pachet mai amplu, dar care vor intra în vigoare pe 18 februarie 2027, prevăd că bateriile din dispozitivele portabile trebuie să fie proiectate astfel încât utilizatorii să le poată scoate și înlocui fără unelte sau asistență specializate.

Bateriile de schimb pentru orice model vor trebui să rămână disponibile utilizatorilor timp de cel puțin cinci ani după ce ultima unitate a produsului este introdusă pe piață, mai precizează regulamentul.

Această mișcare vine pe fondul eforturilor la nivelul UE de a reduce amprenta de carbon a continentului și de a combate creșterea deșeurilor, ceea ce, potrivit oficialilor, ar putea ajuta consumatorii europeni să economisească colectiv până la 20 de miliarde de euro până în 2030.

Bateriile din smartphone-uri și tablete sunt în prezent încorporate în dispozitive într-un mod în care doar specialiștii le pot scoate și înlocui odată ce sunt descărcate.

Acest lucru duce la costuri ridicate de înlocuire pentru utilizatori, care adesea optează să cumpere dispozitive noi chiar și atunci când cele vechi sunt perfect funcționale.

Însă, odată cu intrarea în vigoare a noilor reguli anul viitor, consumatorii vor putea cumpăra baterii noi odată ce cele vechi se epuizează – și le vor putea înlocui cu ușurință singuri, reducând costurile și deșeurile electronice în întreaga UE, spun oficialii.

Regulamentul prevede că bateriile trebuie să fie detașabile folosind unelte "disponibile în comerț" – și că, dacă sunt necesare unelte specializate, acestea trebuie furnizate gratuit la achiziționarea telefonului sau a tabletei.

Ca parte a aceluiași pachet de măsuri, implementat în etape din 2023, UE a impus, de asemenea, ca toate telefoanele să utilizeze baterii mai durabile și să ofere o rezistență mai mare la uzură.

Din 2025, actualizările de sistem trebuie să fie disponibile timp de cel puțin cinci ani de la data vânzării ultimului model de unitate, conform aceluiași regulament.

Și o directivă separată a impus, de asemenea, ca toate telefoanele și tabletele fabricate după 2024 să fie încărcabile prin porturi USB-C universale.

Conform datelor UE, aproximativ 150 de milioane de smartphone-uri și 24 de milioane de tablete sunt vândute în UE în fiecare an.

Asta înseamnă aproximativ 5 milioane de tone de deșeuri electronice pe an – dar mai puțin de 40% sunt reciclate corespunzător, avertizează oficialii.

