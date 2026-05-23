Sfârșitul Epocii de Aur a internetului. Începe Epoca Inteligenței Artificiale

Revizuirea barei de căutare de către Google din această săptămână distruge una dintre ultimele vestigii ale erei prospere a internetului - când instrumentele de căutare păreau puternice, rețelele sociale și swipingul erau o noutate, iar deziluzia populară încă nu se instalase.

Era Inteligenței Artificiale și TikTok-ificarea rețelelor sociale au produs o lume digitală care răspunde cerințelor pieței de astăzi și este de nerecunoscută față de acum un deceniu, scrie Axios.

Anunțând "cea mai mare actualizare a casetei noastre de căutare din ultimii 25 de ani", Google a recunoscut că acesta este un model al trecutului și că produsul său principal trebuie să fie mai aliniat cu era inteligenței artificiale.

Linkurile albastre care au colorat experiența utilizatorului Google timp de decenii au fost retrogradate la o ofertă secundară, deoarece răspunsurile cu zero clicuri ajung în topul listei.

Editorii, firmele SEO, marketerii afiliați și site-urile de recenzii construite în jurul traficului Google se luptă acum pentru vizibilitate într-o experiență de căutare care oferă mai puține clicuri.

Încrederea americanilor în marile companii de tehnologie a scăzut în ultimii 15 ani, forțând schimbări drastice față de status quo, odată cu progresele tehnologice. Procentul americanilor cu o încredere "foarte mare" sau "destul de mare" în marile companii de tehnologie a fost de doar 24% în 2025, în scădere de la 32% în 2020, conform sondajelor Gallup.

Între 2015 și 2019, procentul americanilor care au spus că firmele de tehnologie au un efect pozitiv asupra țării a scăzut de la 71% la 50%, conform sondajelor Pew.

Dacă mergem și mai departe în urmă, companiile de tehnologie au depășit un sondaj Pew din 2010 privind cele mai favorabile instituții, la egalitate cu întreprinderile mici.

Platformele au căutat schimbări ca răspuns la nemulțumire și oboseală. Popularitatea YouTube și TikTok a împins alte platforme precum Facebook, Instagram și X să ofere conținut bazat pe ceea ce consideră că utilizatorii își doresc, mai degrabă decât pe conturile pe care le-au urmărit proactiv.

Chiar și aplicațiile de dating sunt din ce în ce mai puține, în special pentru Generația Z. CEO-ul Bumble, Whitney Wolfe Herd, a declarat pentru "The Axios Show" că firma intenționează să elimine "swipe-ul" ca parte a unei revizuiri a aplicației.

Companiile care au construit internetul timpuriu sunt cele care se grăbesc să-l perturbe pentru a evita să fie disruptorii erei inteligenței artificiale.

Google și Meta infuzează inteligența artificială în produsele existente și răstoarnă experiența utilizatorului pentru produsele care generează sute de miliarde de dolari înainte de a stabili cum va arăta următorul model de afaceri.

Sondajele sugerează că americanii rămân sceptici față de marile companii tehnologice, chiar dacă firmele se avântă agresiv în dezvoltarea produselor de inteligență artificială.

Google schimbă fundamental bara de căutăre și o înlocuiește cu Inteligență Artificială

Pentru mulți oameni, caseta de căutare Google este lobby-ul internetului. Simplă și intuitivă, aceasta a modelat modul în care oamenii navighează online timp de aproape trei decenii și a fost forța motrice din spatele ascensiunii meteorice a companiei, scrie Time.

Acum, este pregătită să treacă printr-o transformare radicală pentru a încorpora pe deplin inteligența artificială.

Compania a anunțat marți că bara de căutare va fi "complet reimaginată cu inteligența artificială", numind-o cea mai mare schimbare din ultimii peste 25 de ani.

Schimbarea are potențialul de a remodela modul în care oamenii utilizează internetul și accesează informațiile și ar putea perturba multe industrii care se bazează pe traficul de căutare pentru a-și atrage clienții.

TechCrunch, un site de știri despre tehnologie, a relatat schimbarea cu un articol intitulat: "Căutarea Google așa cum o știți s-a terminat".

Deși Google are deja "Modul AI", compania va alimenta acum întreaga bară de căutare prin intermediul noului său model Gemini 3.5 Flash.

În loc de lista clasică de linkuri albastre, Căutarea Google va genera acum și o pagină personalizată cu un rezumat generat de inteligența artificială al ceea ce căutați, care va declanșa apoi o conversație cu Modul AI pe pagina principală, permițând utilizatorilor să pună întrebări ulterioare - similar cu tipul de aspect pe care l-ați vedea la deschiderea ChatGPT.

Acest nou model va ajuta utilizatorii să formuleze întrebări cu sugestii care "merg dincolo de completarea automată" și le va permite să caute nu doar folosind text, ci încărcând imagini, fișiere, videoclipuri sau file Chrome ca intrări de căutare, a declarat compania într-o postare pe blog în care a anunțat schimbarea.

Noul sistem de căutare poate avea efectele "catastrofale" pentru mai multe industrii

Experții în tehnologie au sugerat că noile schimbări ar putea schimba dramatic modul în care oamenii folosesc căutarea și internetul.

"Nu este greu de imaginat un viitor în care, într-o zi, Google va face ca totul să se întâmple într-o singură casetă de căutare universală", scrie reporterul de tehnologie Jay Peters pentru site-ul de tehnologie The Verge după anunțul Google.

"Faptul că Google face totul înseamnă și că o mare parte din web-ul pe care se bazează Google se prăbușește sub el", continuă el. "S-ar putea să nu le pese - pare din ce în ce mai mult să dorească doar o bară de căutare care să poată face totul, indiferent de cost."

Când Google a început să implementeze rezultate asistate de inteligență artificială, editorii de știri au avertizat asupra impacturilor "catastrofale" pentru industrie, o mare parte din aceasta bazându-se pe căutarea Google pentru a direcționa utilizatorii către site-urile lor web.

Anul trecut, site-urile web de știri au înregistrat scăderi semnificative ale traficului, deoarece chatboții au înlocuit din ce în ce mai mult căutarea Google ca principală modalitate de a găsi site-uri și de a pune întrebări.

Firmele mici au observat, de asemenea, scăderi ale traficului către site-urile lor de la Google, care în mod tradițional a livrat clienți.

Lily Ray, vicepreședinte de strategie și cercetare SEO la Amsive, o agenție de marketing digital, a avertizat încă de anul trecut că modificările planificate de Google asupra căutării "vor avea un impact devastator asupra internetului".

"Va reduce drastic principala sursă de venit pentru majoritatea editorilor și va descuraja creatorii de conținut care se bazează pe traficul de căutare organică, care reprezintă milioane de site-uri web, poate chiar mai mult", a declarat ea pentru revista Technology Magazine.

"Agenți de informații" vor lucra în fundal, chiar și când telefonul este închis

Alte actualizări vor schimba complet experiența de căutare pentru utilizatori, inclusiv o nouă modalitate de a integra inteligența artificială în Căutarea Google, solicitând "agenților de informații" să îi țină la curent cu lucruri precum noile anunțuri imobiliare.

"Ați putea trimite o alertă pentru a urmări mișcările pieței într-un anumit sector cu parametri foarte specifici, iar agentul va elabora un plan de monitorizare pentru dvs., inclusiv instrumentele și datele de care are nevoie pentru a accesa - cum ar fi datele noastre financiare în timp real", a anunțat Liz Reid, șefa departamentului de Căutare Google, la Google I/O 2026, o conferință anuală pentru dezvoltatori. "Apoi va urmări aceste modificări și vă va anunța când sunt îndeplinite condițiile și va oferi o actualizare sintetizată cu linkuri și informații pe care le puteți aprofunda."

Google a anunțat, de asemenea, un agent de inteligență artificială, Gemini Spark, care poate lucra la diverse taskuri în fundal, chiar și atunci când utilizatorul își închide laptopul sau telefonul.

Utilizarea tot mai mare a inteligenței artificiale în căutare de către Google demonstrează o schimbare în modul în care va funcționa căutarea pe internet - o acțiune care va fi probabil efectuată din ce în ce mai puțin de oameni reali și din ce în ce mai mult de agenți de inteligență artificială instruiți să le caute.

