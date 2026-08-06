Vremea de mâine 7 august. Trecem de la arşiţă la vijelii şi ploi torenţiale. Revin furtunile în mai multe zone
România rămâne sub influența unui val de căldură puternic, dar vremea va deveni instabilă în mai multe regiuni. Temperaturile vor urca până la 38 de grade în vest și sud, unde disconfortul termic va fi accentuat, în timp ce în nord, centru și vest sunt așteptate vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. Rafalele de vânt pot depăși 80 km/h, iar cantitățile de apă pot ajunge, pe arii restrânse, la 40-60 l/mp.
Vremea la noapte
La noapte, cerul va fi variabil, pe arii restrânse cu înnorări, averse (cantități de apă de 10...15 l/mp și izolat de peste 20 l/mp) și descărcări electrice în majoritatea zonelor țării, mai frecvente în Oltenia și în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări îndeosebi în timpul ploilor (viteze în general de 50...70 km/h).Temperaturile minime se vor situa între 12 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 24...25 de grade în Dealurile de Vest și pe litoral, caracterizând o noapte tropicală mai ales în vestul, sudul și estul țării. Izolat în depresiuni se va forma ceață.
Vremea de mâine 7 august în ţară
Valul de căldură va persista în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unități. În Banat și în sudul Crișanei valul de căldură va fi intens, iar disconfortul termic accentuat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul precedent, cu precădere în nord-vest.
Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral (noapte tropicală în sud-vest, sud și sud-est). Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii și până la începutul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni.
În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 40...60 l/mp.În restul intervalului, cerul se va degaja treptat în majoritatea zonelor, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în jumătatea nordică a Moldovei, în Banat și Transilvania. Izolat, spre dimineață, în depresiuni va fi ceață.
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Vremea de mâine 7 august în Bucureşti şi Cluj
În Bucureşti, valul de căldură va persista, disconfortul termic va fi în continuare accentuat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar cea minimă va fi de 19...21 de grade (noapte tropicală). Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și seara va crește probabilitatea pentru intensificări ale vântului (viteze de 40...45 km/h), averse (cantitate de apă de 2...5 l/mp) și descărcări electrice.
La Cluj, vremea de mâine va fi caniculară, cu temperaturi maxime de până la 36 de grade Celsius. Ploile își vor face din nou apariția, iar cantitatea de precipitații este estimată la aproximativ 1 mm. Vântul va sufla mai slab, cu viteze de până la 11 km/h.
Vremea de mâine 7 august la munte
Vremea va fi în general instabilă. Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 40...60 l/mp. Valorile termice vor fi în scădere mai ales în masivele din nordul țării.
Vremea de mâine 7 august la mare
Vremea va fi călduroasă. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor încadra între între 30 și 33 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 22 și 24 de grade, caracterizând o noapte tropicală. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat.
Temperatura apei mării va avea valori cuprinse între 24 și 26 de grade.