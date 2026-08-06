Vremea de mâine 7 august. Trecem de la arşiţă la vijelii şi ploi torenţiale. Revin furtunile în mai multe zone

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Vremea de mâine 7 august în ţară

Valul de căldură va persista în vestul și sudul țării, unde local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) ce va atinge pragul critic de 80 de unități. În Banat și în sudul Crișanei valul de căldură va fi intens, iar disconfortul termic accentuat, cu indicele temperatură-umezeală (ITU) peste pragul critic de 80 de unități. În restul teritoriului, valorile termice vor fi în scădere față de intervalul precedent, cu precădere în nord-vest.

Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade în Maramureș și 38 de grade în Banat și în sudul Crișanei, iar cele minime vor fi cuprinse între 13 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade pe litoral (noapte tropicală în sud-vest, sud și sud-est). Cerul va fi variabil, însă începând cu orele amiezii și până la începutul nopții în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și în nordul Munteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 40...60 l/mp.În restul intervalului, cerul se va degaja treptat în majoritatea zonelor, iar manifestări de instabilitate atmosferică vor mai fi pe arii restrânse în jumătatea nordică a Moldovei, în Banat și Transilvania. Izolat, spre dimineață, în depresiuni va fi ceață.