Alertă ANM: Toată ţara va fi sub avertizare de vijelii, de duminică dimineaţa până luni la 02:00

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis mai multe avertizări Cod galben şi Cod portocaliu de intensificări ale vântului, valabile de duminică dimineaţa, până luni la ora 2:00.

de Redactia Observator

la 25.04.2026 , 11:22
Astfel, potrivit meteorologilor, duminică, între orele 09:00 - 21:00, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben, conform căreia vântul se va intensifica la început în nordul, nord-estul şi centrul ţării, iar după orele amiezii şi în restul zonelor. În zonele joase de relief vor fi rafale de 50...70 km/h, iar la munte de 70...90 km/h.

Tot duminică, între orele 12:00 - 18:00, judeţele Botoşani, Iaşi, Vaslui şi Galaţi, precum şi zona joasă de relief a judeţelor Suceava, Neamţ, Bacău şi Vrancea se vor afla sub avertizare Cod portocaliu de vânt puternic. În intervalul menţionat, în zonele menţionate, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

De asemenea, vor fi vizate de o avertizare Cod portocaliu, între orele 18:00 - 20:00, local, judeţele Brăila, Tulcea, Ialomiţa şi Călăraşi, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

Articolul continuă după reclamă

Duminică, în intervalul 12:00 - 21:00, în Carpaţii Orientali, Meridionali şi în Munţii Apuseni, la altitudini mai mari de 1.600 m, temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h, fiind în vigoare o avertizate Cod portocaliu.

De duminică, ora 21:00, până luni, 2:00 pentru Carpaţii Meridionali a fost emisă o atenţionare Cod galben, ca urmare a vântului care va avea intensificări cu viteze la rafală de 70...90 km/h.

În acelaşi interval va fi în vigoare o avertizare Cod portocaliu pentru Carpaţii Meridionali, la altitudini mai mari de 1.600 m, unde temporar vor fi intensificări puternice ale vântului, cu viteze la rafală de 100...120 km/h. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteți de acord cu eliminarea bonusurilor în instituțiile de stat?
Observator » Vremea » Alertă ANM: Toată ţara va fi sub avertizare de vijelii, de duminică dimineaţa până luni la 02:00
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.