Vremea de mâine 28 mai. Temperaturile scad brusc în aproape toată țara

Vremea se răcește brusc joi, în cea mai mare parte a țării. ANM anunță temperaturi mai scăzute decât în zilele precedente, intensificări ale vântului, ploi și descărcări electrice, mai ales la munte și în regiunile sudice.

de Larisa Andreescu

la 27.05.2026 , 11:43
Shutterstock
Potrivit prognozei ANM, vremea va deveni considerabil mai rece în majoritatea regiunilor. Excepție face jumătatea de vest a Olteniei, unde scăderea temperaturilor va fi mai puțin accentuată.

Vremea mâine în țară

Cerul va fi variabil, însă temporar vor apărea înnorări la munte și în sudul țării, unde local sunt așteptate averse și descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a teritoriului, cu rafale ce vor atinge, în general, 45-55 km/h. Spre noapte, vântul va slăbi treptat în intensitate.

Temperaturile maxime se vor încadra între 19 și 30 de grade, iar minimele nocturne vor coborî până la 2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În restul țării, minimele vor fi cuprinse între 10 și 15 grade.

Vremea mâine în București

Și în Capitală vremea se va răci comparativ cu zilele precedente. Temperaturile vor reveni la valori normale pentru finalul lunii mai.

Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei și sunt posibile ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla moderat, cu rafale de până la 40-45 km/h.

Temperatura maximă va ajunge la 24-25 de grade, iar minima din timpul nopții va fi cuprinsă între 10 și 13 grade.

Vremea mâine la munte

La munte, vremea va deveni instabilă, cu perioade de înnorări accentuate, averse și descărcări electrice, mai ales după-amiaza și seara.

Vântul va sufla mai tare pe creste, unde rafalele pot depăși 50 km/h. Temperaturile vor scădea semnificativ față de zilele precedente, iar în zonele înalte nopțile vor deveni deosebit de reci pentru această perioadă.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

Au primit "interzis"! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: "Nu e legal"
Ramona Olaru s-a întors la viața de la țară. Imaginea neașteptată care i-a surprins pe fani: „Mă întorc la origini"
Marius Baciu a luat decizia! Ce se întâmplă dacă pierde barajul cu Dinamo. Ultraşii FCSB-ului, susţinere totală pentru antrenor: "E al nostru! Merită o şansă"
Cu cine face Eugen Tomac guvernul? USR anunță că nu intră dacă e și PSD, și Kelemen pune condiții: Nu pot să mă trezesc singur cu PSD
Cum putea fi evitată tragedia din Bacău, unde un copil a murit în curtea școlii. Raed Arafat a reacționat
