Marea Mediterană "fierbe" la 32 de grade. Temperaturile apei pot alimenta furtuni puternice
Marea Mediterană "fierbe" la propriu, în timp ce traversează una dintre cele mai intense perioade de încălzire din ultimii ani. Temperaturile apei au ajuns în numeroase zone la aproximativ 30 de grade Celsius. Pe alocuri, valorile au urcat până la 32 de grade, cu mult peste ceea ce este normal pentru această perioadă.
Cele mai ridicate temperaturi sunt raportate în mai multe regiuni ale bazinului mediteranean, printre care Adriatica de Nord, partea sudică a Mării Tireniene și Marea Siciliei. În largul Istriei, în apropierea Siciliei și în zona Maltei, apa mării are în prezent temperaturi de aproximativ 30-31 de grade Celsius, inclusiv în zonele de larg.
Mediterana "fierbe". Urmează furtuni violente?
O valoare cu totul ieșită din comun a fost înregistrată în largul insulei Mallorca. Un senzor termic montat pe o geamandură a indicat, ieri, o temperatură a apei de 33 de grade Celsius. Măsurătoarea trebuie însă confirmată și validată. Dacă valoarea va fi confirmată, aceasta ar putea reprezenta cea mai ridicată temperatură a apei înregistrată vreodată în Marea Mediterană.
Temperaturile actuale ale apei sunt cu aproximativ 5 grade Celsius peste normalul perioadei, iar căldura acumulată în bazin poate avea efecte importante asupra atmosferei.
Apele foarte calde ale Mediteranei pot funcționa ca un adevărat „combustibil” pentru eventualele furtuni care se formează în bazin. O mare mai caldă favorizează acumularea unei cantități mai mari de energie și de umezeală, ceea ce poate contribui la intensificarea unor fenomene atmosferice. Cu cât marea este mai caldă cu atât furtunile dezvoltate în bazinul Mediteranei pot fi mai violente.
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