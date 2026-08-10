Marea Mediterană "fierbe" la 32 de grade. Temperaturile apei pot alimenta furtuni puternice

Marea Mediterană "fierbe" la propriu, în timp ce traversează una dintre cele mai intense perioade de încălzire din ultimii ani. Temperaturile apei au ajuns în numeroase zone la aproximativ 30 de grade Celsius. Pe alocuri, valorile au urcat până la 32 de grade, cu mult peste ceea ce este normal pentru această perioadă.

Cele mai ridicate temperaturi sunt raportate în mai multe regiuni ale bazinului mediteranean, printre care Adriatica de Nord, partea sudică a Mării Tireniene și Marea Siciliei. În largul Istriei, în apropierea Siciliei și în zona Maltei, apa mării are în prezent temperaturi de aproximativ 30-31 de grade Celsius, inclusiv în zonele de larg.

Mediterana "fierbe". Urmează furtuni violente?

O valoare cu totul ieșită din comun a fost înregistrată în largul insulei Mallorca. Un senzor termic montat pe o geamandură a indicat, ieri, o temperatură a apei de 33 de grade Celsius. Măsurătoarea trebuie însă confirmată și validată. Dacă valoarea va fi confirmată, aceasta ar putea reprezenta cea mai ridicată temperatură a apei înregistrată vreodată în Marea Mediterană.